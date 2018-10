Quince grupos para los diez años de Jazpana Rufus T. Firefly, en una imagen promocional. Beasain acoge este fin de semana el festival gratuito que ha invitado a Toundra, The Limboos y Rufus T. Firefly, entre otras bandas JUAN G. ANDRÉS SAN SEBASTIÁN. Jueves, 25 octubre 2018, 07:00

Cuando los responsables de Jazpana daban sus primeros pasos jamás imaginaron que llegarían a cumplir una década. «La verdad es que no. Todo ha sido un proceso bastante natural. Al terminar una edición, nos lanzábamos a preparar la siguiente y cuando nos hemos querido dar cuenta, hemos llegado a la décima», asegura Diego Gómez, miembro del comité organizador del festival gratuito de Beasain que mañana y el sábado recibirá a quince grupos, entre los que destacan Toundra, Lie Detectors, The Limboos y Rufus T. Firefly.

Según confiesan, le dieron «muchas vueltas» a buscar la manera de celebrar la efeméride, pero conscientes de sus limitaciones -de recursos, producción y colaboradores-, decidieron «ser realistas y no arriesgar mucho». Por eso prepararon una edición similar a la de otros años con una «oferta variada» que mezcla a grupos difíciles de ver en el Goierri con nombres consolidados y bandas surgidas del entorno más cercano.

«Eso en el plano musical porque por lo demás, intentamos que los asistentes disfruten de la máxima comodidad posible teniendo en cuenta que somos un festival pequeño y humilde», comenta el miembro de la organización, que recuerda que los conciertos se desarrollan en el parking de Bernedoenea bajo una carpa que permite evitar las inclemencias del tiempo. Una cita gratuita que sigue contando con el apoyo del Ayuntamiento de Beasain y la Diputación de Gipuzkoa. Según explican, aproximadamente el 35% del presupuesto es de dinero público y el resto lo consiguen mediante patrocinios y a través de la venta de bebidas en las barras.

Mañana, en la primera jornada habrá grupos de reciente cuño como los beasaindarras Pho-Bo, que gracias a los ritmos y melodías alternativas de su debut lograron llegar a la final del concurso de maquetas de 'Gaztea', o los vitorianos Giante, proyecto de posthardcore. Además, los zumaiarras Voltaia sorprenderán con su música sureña de onda post-rockera que también se acerca a la psicodelia, al punk y al metal.

Programa Mañana, viernes 21.30: Pho-Bo. 22.15: Giante. 23.00: Voltaia. 23.45: Toundra. 0.50: La URSS. 1.30: Lie Detectors. Sábado 17.30: Trakamatraka. 19.00: Noir Socha. 19.45: Serrulla. 20.30: Jamie 4 President. 21.15: Aitor Etxebarria. 22.30: The Mani-Las. 23.35: The Limboos. 0.30: Rufus T. Firefly. 1.30: Vulk. 2.30: El Txef A.

El combo granadino La URSS, uno de los principales exponentes del punk actual en el Estado, exhibirá su habitual rotundidad, característica atribuible también a los madrileños Toundra, cuyo rock instrumental lleva más de diez años cosechando aplausos en toda Europa. El fin de fiesta del viernes llegará en forma de rock and roll, garaje y punk con Lie Detectors.

El sábado comenzará con el taller infantil de Trakamatraka. «Buena parte de nuestro público más fiel han sido padres y madres a lo largo de estos diez años y nos parece interesante ofrecer alternativas para que los más pequeños se acerquen a la música», explica Gómez.

Los conciertos para adultos los abrirán los ordiziarras Noir Socha, que tras homenajear a artistas como Jeff Buckley o Neil Young, presentarán sus temas propios antes de que el donostiarra Serrulla ofrezca una muestra de su brillante pop-rock mezclado con electrónica. Maika Makovski, Olaia Bloom y Mariana Pérez desplegarán toda la energía de su power-trio de rock and roll The Mani-Las antes de que irrumpan en escena The Limboos, que practica una excitante actualización del rhytm & blues y estilos aledaños. Rufus T. Firefly regresará con su apasionante mezcla de indie-rock y psicodelia para presentar 'Loto', mientras que Vulk protagonizará el último concierto con una propuesta descarnada. El_Txef_A, DJ de Gernika, cerrará la décima edición.