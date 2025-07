Miguel G. Casallo Jueves, 10 de julio 2025, 00:02 Comenta Compartir

En la última planta del hotel VP Plaza España, con la Casa de Campo, la Almudena y el Parque de Atracciones extendiéndose en el horizonte, Manuel Turizo se mueve con naturalidad entre luces, cámaras y micrófonos. Canta una melodía sin importarle quién escucha, sonríe con quien se cruza y transmite la calma de quien está en casa. Acaba de aterrizar en Madrid, pero no lo parece. Está a gusto, cercano, afectivo.

El motivo de su visita es la gira 201, un espectáculo que recorre más de 70 ciudades y que nace, literalmente, de su hogar. El apartamento 201, donde Manuel vive, crea y convive, es el corazón del álbum y ahora también del tour. «Quería traer ese mundo al escenario», dice. En esta entrevista, repasa sus inicios, el vértigo del éxito, su paso por La Voz Kids y el valor que le da a las pequeñas cosas que lo hacen feliz.

Empezó a componer y cantar desde muy joven. ¿Cómo recuerda esos primeros pasos en la música, cuando aún no sabía si ese sueño se podía materializar?

Empecé como a los 12 o 13 años. Escribía canciones, tomaba clases de canto... Quería saber si ese sueño era solo eso o si de verdad podía pasar. Me metí en un estudio por primera vez sin saber nada, pero con muchas ganas. Recuerdo esa etapa con mucha incertidumbre, miedo, claro, pero sobre todo con ilusión. Soñaba todas las noches con que un día algo de eso que escribía iba a salir y la gente lo iba a escuchar.

¿Recuerda el momento en que tu primera canción empezó a escucharse?

Clarito. Fue un 6 de diciembre de 2016 cuando lancé Una lady como tú. A la semana, unos amigos me mandaron videos desde una fiesta en Cartagena. Estaban en un bote y sonaba mi canción. Yo no lo podía creer. Fue la primera vez que sentí que alguien, fuera de mi entorno, estaba viendo y escuchando mi trabajo. Fue increíble.

La gira y el álbum comparten el título 201, que remite a tu apartamento. ¿Qué representa ese número y cómo lo lleva al escenario?

El 201 es mi apartamento, mi casa. Literal. Cuando estaba sentado pensando en todo el concepto de este álbum yo me hacía la pregunta de ¿dónde? Para mí como persona, Manuel la persona, no el artista me preguntaba dónde pasan estas historias que escribo, donde nace este álbum, en el 201. Ahí es donde nacen las canciones, donde vivo mis historias. Quise que el escenario de esta gira fuera como una extensión de ese espacio. Como un teatro donde el público entra a mi mundo, no al del artista, sino al de Manuel, la persona. Por eso montamos el apartamento en cada ciudad. Porque ahí es donde todo empieza.

¿Escucha su propia música una vez que ya ha salido al público?

Muy poco, la verdad. Escucho música buscando referencias. Antes de lanzar una canción sí, porque estoy encima de todo con los productores, ajustando cosas. Pero una vez está fuera, la dejo volar. Si suena en alguna playlist, bien. Pero no soy de buscar mi propia música para escucharla.

Ha colaborado con varios artistas, entre ellos compatriotas como Feid, Shakira, Maluma. ¿Hay alguna colaboración que le haya marcado especialmente?

La primera, con Nicky Jam. Fue el remix de Una lady como tú y para mí fue muy simbólico porque él confió cuando esto era apenas una semilla. Eso lo hace especial. Y también con Shakira, que es una artista que admiro muchísimo. Poder trabajar con ella fue un honor.

El cantante Manuel Turizo posa durante la entrevista por la presentación de su próxima gira por España '201 Tour' ESTHER VÁZQUEZ

¿Qué cosas le hacen feliz más allá de la música?

Mi familia, mis amigos, los animales. Tengo tres perritas, una gata… Me gusta estar en casa. Y si es en clima cálido, mejor. Soy del Caribe, de la costa, y me encanta la playa, el sol. Ese es mi lugar.

Participó como coach en La Voz Kids. ¿Qué te llevaste de esa experiencia?

Fue muy bacano (expresión colombiana que significa bueno). Nunca había hecho un programa así y me lo disfruté un montón. Vi mucho talento, pero más allá de eso, mi objetivo era que los chicos se enamoraran de lo que se siente cantar en un escenario. Porque esa emoción es la que después te dice si esto es para ti. Yo quería que sintieran eso, que lo vivieran de verdad. No se trata de pensarlo tanto, sino de vibrar con ello.

¿Cómo ha sido la experiencia de participar en el programa de Broncano y el Hormiguero?

Muy buena con los dos. Con Pablo (Motos) me llevo bien, con Broncano también. La verdad, no me meto en ese rollo de competencia. Cada uno tiene su estilo y hay público para todo.

Ha visitado España muchas veces ¿Qué te gusta de la cultura española?

Me encanta el jamón [ríe], pero también la forma en la que ustedes viven. Saben disfrutar, especialmente en verano. Se respira una energía de pasarla bien que es contagiosa. Me gusta mucho venir aquí por eso.

¿Hay alguna ciudad en esta gira que tengaa especial ilusión por visitar o cantar en ella?

No tengo una en concreto. Toda la gira me emociona porque es la primera vez que salgo con un show propio, mío. No es un festival, no es una colaboración, es mi espectáculo. Y eso me pone nervioso, pero me ilusiona mucho más. Me pregunto si de verdad esto podrá ser de importancia, no sé si alguien lo leerá, no sé si uiqera que esto pueda ser de disfrute para otros

¿Cómo Le gustaría que te recordaran?

Como una persona que hizo lo que le hacía feliz, que vivió de verdad con lo que amaba. Que se esforzó por hacer las cosas bien y que lo hizo con cariño.