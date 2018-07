«Queremos restablecer nuestro nombre» La compañía catalana reitera que no tiene «nada que ver» con el espectáculo de Cereza que inauguró 2016 I. A. SAN SEBASTIÁN. Martes, 24 julio 2018, 06:59

La Fura dels Baus vuelve a traer uno de sus montajes a San Sebastián ocho años después. La última fue en 2010 cuando estrenaron en Tabakalera -antes de la rehabilitación del edificio- el espectáculo gastronómico 'Degustación de Titus Andronicus', en el que colaboró el cocinero Andoni Luis Aduriz y su restaurante Mugaritz. Hasta entonces, el público donostiarra se había acostumbrado a disfrutar de las propuestas de la compañía catalana. En 2001 llevaron su espectáculo 'OBS' al Carmelo Balda, bajo la dirección de Pep Gatell; al año siguiente le tocó el turno a 'XXX', en esta ocasión, en el Kursaal; y en 2005, miembros de la Fura acompañaron a Rafael Amargo sobre el escenario del auditorio con motivo de la inauguración de la Quincena Musical con 'Don Quijote... pasajero en tránsito'.

La compañía volvió en 2008 con 'Imperium', una obra que escenificaba la masacre del teatro moscovita Dubrovka a cargo de las fuerzas de asalto rusas durante el secuestro perpetrado por guerrilleros chechenos, una función que estuvo precedida de un impactante recorrido callejero a cargo de los actores. Un año después, estrenaron en la Quincena Musical su versión de 'Carmina Burana', creada también por Andrus Padrissa, un espectáculo que sirvió para inaugurar el festival y del que guardan un muy buen recuerdo. «De las óperas clásicas que hemos hecho, ha sido la que mejor ha funcionado y más hemos representado, de hecho, acaba de estar en el Tollwood Fest de Munich. Y todo empezó en Donostia en 2009».

Al repasar las actuaciones de la compañía en la capital guipuzcoana, Padrissa no pierde la ocasión para volver a recordar que La Fura no tuvo «nada que ver» con el acto de inauguración de la Capitalidad en enero de 2016, ideado por Hansel Cereza, -antiguo componente de la compañía- sobre el río Urumea y que defraudó a los miles de espectadores que se acercaron a verlo. «Como en su día había trabajado con nosotros se llegó a relacionar a La Fura con este espectáculo, y quiero volver a recordar que no es así».

Padrissa aprovecha esta conversación para indicar que le gustaría presentar uno de sus macro espectáculos en la ciudad «para restablecer nuestro nombre». Y ya tienen uno en mente que podría representarse aquí. «Acabamos de estrenar el montaje 'Sfera Mundi', que es un homenaje a la expedición de 1519 de Magallanes que dio la vuelta al mundo, y en el que participaron varios marineros vascos, entre ellos Elcano. Ahora estamos contactando con los ayuntamientos de las localidades de donde procedían todos los marineros para presentarles la obra». Quién sabe si en próximas fechas la compañía catalana regrese a tierras guipuzcoanos para recordar la hazaña de estos marineros.