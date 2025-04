La programación paralela de XIV edición del festival Dock of the Bay de San Sebastián ofrecerá performances y conciertos Se celebrará del 7 al 12 de junio de 2021 en el Teatro Principal y en los Cines Trueba

agencias Jueves, 29 de abril 2021 | Actualizado 30/04/2021 08:32h. Comenta Compartir

La programación paralela de la XIV edición del Festival de Cine Documental Musical de San Sebastián, Dock of the Bay, que se celebrará del 7 al 12 de junio de 2021 en el Teatro Principal y en los Cines Trueba de la capital guipuzcoana, ofrecerá diversas actividades como conciertos y performances.

Dock Live! es un espacio interdisciplinar que «quiere provocar el cruce entre lenguajes y artistas que trabajan en torno a la música, el audiovisual y las artes escénicas», según explican los organizadores del certamen.

Este año Dock Live! contará con dos sesiones especiales los días 10 y 11 de junio en el escenario de Kutxa Kultur en Tabakalera. El jueves 10 a las siete de la tarde, se representará la performance de danza y proyección 'Caer, caer, caer' del bailarín Richard Mascherin y el viernes 11 a las 19.30 horas, un concierto y proyecciones con Aitor Etxebarria y Hannot Mintegia bajo el título 'Desde la Aleatoriedad'.

Además, durante el Festival todos los días en el video wall de Kutxa Kultur Plaza se proyectarán obras de videomúsica de Musikene a las doce del mediodía, a la una y a las ocho de la tarde, bajo el título 'The Body, the Gesture'.

Por otra parte, durante el certamen tendrán lugar varios programas de radio en directo. El músico Niño de Elche presentará 'El disco de tu vida' de la mano de Asier Leoz y Juan Luis Etxeberria el viernes 11 de junio en Kutxa Kultur Plaza y, al día siguiente, se emitirá en directo el programa de radio de Docs&Talks con Inés Calero y Laura García.

También se grabará el podcast 'Carántula', un programa especial gráfico sonoro en el que se hablará de música y diseño de portadas. Está formado por Jabier Rodriguez, Fran Fraca e Iñigo Basurko. En la sección Nuevos Públicos tendrá lugar un programa de radio en directo por parte de los alumnos de Deusto Irratia y los días 13 y 14 de mayo se proyectará en los Cines Trueba 'Europa en 8 Bits'.

Dock of the Bay presenta además en esta edición nuevas colaboraciones. Gehitu y Mugen Gainetik se unen al Festival para «sensibilizar a través del cine musical y dar pleno reconocimiento a los derechos fundamentales de gays, lesbianas, bisexuales y transexuales tanto de Euskal Herria como de Centroamérica». Para ello, se proyectarán 'Waiting for B' y 'Samantha Hudson' los días 9 y 11 respectivamente a las siete de la tarde en la sala Dabadaba, que también se suma como un espacio más a esta edición.

De este modo, bajo el título de 'Dabadock' la sala de conciertos albergará las dos proyecciones citadas anteriormente, una sesión brunch con DJ,s y la presentación en directo del nuevo disco de 'Las Penas'.