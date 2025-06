Los primeros 'fans' del 'Boss' ya están en Anoeta

A falta de casi una semana para el concierto de Bruce Springsteen, que tendrá lugar el próximo sábado en el Reale Arena, ya han empezado ... a llegar los primeros 'fans'. A última hora de la tarde de este domingo, cerca de treinta personas dispuestas a conseguir la mejor ubicación para ver al 'Boss' se encontraban en la puerta de Anoeta. Aunque las cosas no son como antes, ni hay largas colas y ni tiendas de campaña donde pasar las noches para mantener el puesto. Ahora están más organizados «para evitar aglomeraciones y posibles avalanchas».

El sistema es el siguiente: las primeras mil personas en llegar al estadio reciben un número y quedan registrados en una lista. Pero la cosa no es tan sencilla; deben que fichar tres veces al día, una por la mañana, otra al mediodía y la última por la tarde. Para evitar trampas, los números no se reparten en papeles, sino que se llevan escritos en la mano. Así se evita que los grupos se organicen y fichen unos por otros. Si no se acude a las horas determinadas, aunque solo sea en una ocasión, se pierde el puerto.

«Sin la ayuda de mi amigo no habría podido llegar a tiempo para la cola» Jorge Ibiza

Esta avanzadilla de seguidores de Springsteen –la mayoría acudirá a los dos conciertos de Donostia–, viene puntos tan diversos como León, Ibiza o Barcelona.... También los hay internacionales, procedentes de Noruega, Irlanda, Inglaterra, Rusia... Todos con el mismo propósito, ver a su ídolo lo más cerca posible y si es en primera fila «mejor que mejor».

Tanta devoción por el músico de New Jersey ha llevado a alguno de ellos a verlo en más de cincuenta ocasiones por todo el mundo y Donostia es una parada más. Son verdaderos fanáticos de su música y se organizan en grupos a los que llaman 'fandoms' para juntarse y viajar de país en país siguiendo a Bruce Springsteen.

«Aquí todos somos amigos. Nos acabamos de conocer, pero les recordaré para siempre» Esteban Vázquez Irun

Para algunos llegar a Anoeta no ha sido sencillo, pero nada les ha parado para estar en la fila en la que este domingo se empezaban a repartir los números.

Es el caso de Jorge. El viaje no ha ido como él esperaba. Su plan era salir en moto este sábado desde Ibiza, incluyendo la travesía en ferry. La adversa meteorología, con las lluvias y tormentas que arrecieron durante todo el día, el trastocaron el 'planning'. A la altura de Berastegi, después de tomar varios desvíos por la mala situación de las carreteras, le fue imposible seguir y tuvo que pararse bajo una marquesina a resguardarse. Gracias a la gran comunidad que forman estos aficionados, Jorge contó con la ayuda de Esteban Vázquez, un irundarra que sin dudarlo dos veces fue en su búsqueda. Tardó dos horas y media en localizarlo y después, juntos, emprendieron el camino hasta Anoeta. Afortunadamente pudieron hacerse con dos de los primeros números. «Sin la ayuda de Esteban no habría llega a tiempo», señalaba emocionado el ibicenco. El guipuzcoano quitaba importancia a su acción y comentaba que «aquí todos somos amigos, nos acabamos de conocer, pero les recordaré para siempre».

Las referencias al apoyo que se dan son constantes y Jorge resalta «la comunidad tan bonita que hemos creado, ellos hacen que cada concierto sea inolvidable y memorable. Además, muchos vamos a aprovechar para hacer turismo y alargar nuestra estancia en Donostia».