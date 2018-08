«Todos se ponen la etiqueta de 'DJ', pero al final solo quedan los profesionales» los DJs de 2lovers, Juan di Lago y Tristán Montenegro, actúan este sábado en Bataplán / Michelena Los DJs donostiarras Juan di Lago y Tristán Montenegro cumplen 10 años al frente de 2 lovers | Recién llegados del Starlite, han sido DJs de la gira de David Guetta abriendo su show de música house en el BEC ante 11.000 personas JAIONE ALONSO Jueves, 16 agosto 2018, 07:23

Uno más uno no siempre suman dos. Para Tristán Montenegro y Juan di Lago, esta suma es mucho más. «Generamos una sinergia y un dinamismo que por separado no es lo mismo», coinciden. Esta pareja donostiarra de disc jockeys celebran una década como formación al frente de 2lovers. Huyen de algunos famosos que se «hacen llamar DJs» porque los circuitos no tienen «nada que ver con los de un profesional». El año pasado abrieron el show de la gira de David Guetta en el BEC y acaban de llegar del Starlite de Marbella. Y les esperan actuaciones en la Semana Grande donostiarra, Alicante e Ibiza. Además, la semana pasada salía su última producción propia, 'El sol'.

Juan di Lago y Tristán son dos DJs y productores que desde 2008 han unido su música, sus fuerzas y sus energías para hacer de cada tema y cada sesión « toda una fiesta». Se conocen desde pequeños. Coincidieron jugando a baloncesto en el colegio. Después, se perdieron la pista y volvieron a reencontrarse en la casa de Tristán: Bataplán disco, donde comenzó a pinchar Juan di Lago. Su unión, que surgió de una «manera muy natural, sin forzar», celebra la solidez que dan diez años.

Recorrer la trayectoria de estos dos lustros supone realizar un viaje lleno de éxitos y experiencias positivas. «Nosotros hemos elegido siempre muy bien dónde y con quien pinchar y esa ha sido una de nuestras claves», explica Tristán. Abrir el show de David Guetta en el BEC de Barakaldo es uno de los hitos más importantes. Sucedió hace un año pero Tristán tiene grabada aquella llamada: «Hay 20.000 DJs y no puede haber mayor orgullo que te llamen para abrir uno de los puntos del tour de Guetta». «Esa sensación de cuando el tema sube y explota con 11.000 personas con las manos arriba dándolo todo te pone los pelos de punta», recuerda Juan di Lago.

Clubs de referencia

El Big Festival de Biarritz también ha contado en su cartel con los dos DJs guipuzcoanos. Y durante todo este tiempo han actuado en países como Francia, Bélgica, Portugal e incluso China. Además, los clubs de referencia de música electrónica de España han abierto las puertas a Tristán y Juan di Lago: Space, Amnesia, Boom, km5 u Ocean Drive en Ibiza; Ramses, Shoko, Florida Park o el Teatro Barceló, en Madrid; Opium o Café del Mar, en Barcelona, entre otros.

«No somos profetas en nuestra tierra, se nos valora mucho más fuera que aquí»

«El DJ ha pasado de ser un elemento más de la noche a ser la estrella indiscutible»

«El circuito de un famoso que se hace llamar DJ no es el mismo que el nuestro»

Siempre hay una actuación «especial». Y la de Tristán y Juan di Lago fue la que vivieron en la desaparecida Space de Ibiza. «Era una de las salas más emblemáticas a nivel mundial y tuvimos la suerte de que nos llamaran de un Open Space, una fecha de referencia para el mundo de la electrónica donde van los mejores DJs del mundo. Pinchamos en una de las salas pequeñas e hicimos magia. Magia pura», explica Tristán. No solo eso sino que ese día compartieron cartel con DJs de la talla de Carl Cox, 2Manydjs o Steve Lawler.

De otra de las salas de Ibiza, Boom, recuerdan un momento inolvidable. «Tuvimos la suerte de tener la residencia en este club de Ibiza para todo el verano. Al segundo día que estábamos pinchando, nos giramos y entraron en nuestra cabina Bob Sinclar, Harry Romero y Erick Morillo», cuenta Juan di Lago, quien añade que «es verdad que no es una sala con tanta gente pero que ellos te vengan a ver es impresionante». Diez años dan también para compartir cabina con los mejores DJs del planeta: Sam Divine, Jamie Lewis, David Penn, Ron Carroll o el mismísimo David Guetta.

Tristán no duda en señalar que «no somos profetas en nuestra tierra, se nos valora mucho más fuera que aquí». Además, asegura que, a pesar de que «todo el mundo se pone la etiqueta de DJ», al final, «en el mercado terminan quedando los que somos profesionales de esto y llevamos toda la vida. El circuito de un famoso que se hace llamar DJ no tiene nada que ver con el de un DJ profesional. Estamos en otras salas, con otro público y en otra liga diferente. De cara al público en general puede haber confusión pero dentro del sector, no», aclara Juan di Lago.

Seguir disfrutando

Desde que empezaron juntos hasta la actualidad ha habido muchos cambios en la industria. «La mayor transformación ha sido la posición del DJ que ha pasado de ser un elemento más de la noche a ser la estrella. Hace 20 años, el DJ estaba poniendo música y la gente bailaba. Hoy, la gente está girada a la cabina», coinciden los DJs de 2lovers. Un nombre que les ha jugado alguna que otra anécdota divertida: «Con este nombre y al ser dos chicos, nos ha pasado más de una vez llegar a un hotel y tener una habitación con una cama de matrimonio». «Lo de 2lovers es solo en el escenario», se ríen.

Tristán vive rodeado de música ya que combina su faceta de DJ con la de director de Bataplán. Juan di Lago, DJ, músico y productor lleva más de 20 años mezclando los mejores sonidos house. Solo piden un deseo: «Sequir disfrutando y seguir pinchando» música electrónica «elegante, actual, glamurosa». «Puro sonido house», aclaran. La próxima cita, en su casa: el sábado a partir de la una de la madrugada en Bataplán. Pincharán temas producidos por ellos mismos, habituales en los tops de ventas y editados con los mejores sellos discográficos. Y también su última producción, 'El Sol', que salía al mercado la semana pasada y ya se encuentra en el Top100 de los discos más vendidos en todo el mundo de la prestigiosa tienda de música electrónica Beatport.