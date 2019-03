La Polla resucita con versiones que «atruenan» 01:28 Evaristo, el vocalista del mítico grupo alavés, presenta su gira de 40 aniversario y el disco que han grabado para la ocasión CARLOS BENITO Miércoles, 13 marzo 2019, 15:35

Ya es oficial: La Polla Records han resucitado. Los componentes del mítico grupo punk alavés, que se separó en 2003, han hecho públicos esta mañana sus planes para celebrar el 40 aniversario de la banda, que se fundó en 1979 en Salvatierra. Habrá una gira que recalará en cuatro escenarios: la plaza de toros de Valencia (el 21 de septiembre), el WiZink Center de Madrid (el 12 de octubre), el BEC de Barakaldo (el 19 de octubre) y el Palau Sant Jordi de Barcelona (el 26 de octubre), todos ellos con otro histórico, El Drogas, como artista invitado. Las entradas para el concierto en Barakaldo saldrán a la venta el 20 de marzo a las once de la mañana. Además, el 10 de mayo se va a editar un disco, 'Ni descanso, ni paz!', que reúne diecinueve temas de sus tres primeros álbumes, regrabados para la ocasión, y una composición nueva, que es la que le da título. Según explica el incombustible vocalista y letrista del grupo, Evaristo Páramos, la idea era superar el «sonido a palangana» que lastraba aquellas primeras referencias, míticas en la historia del punk nacional. Las nuevas versiones, afirma, «suenan que atruenan».

Evaristo ha recibido a EL CORREO en el local de Gatillazo, su proyecto actual, que es donde también ensayan ahora los reactivados La Polla Records. El quinteto cuenta en sus filas con tres históricos (el propio vocalista, Sumé y Abel) y dos miembros más jóvenes que ya tocaban en su última etapa (Txiki y Tripi). «Me llamó un colega de Barcelona y me preguntó por los derechos digitales del grupo. Había peña que se lo estaba llevando muerto y tenía que ser nuestro. 'Vais a tener que hablaros', me dijo. Empezamos a moverlo y acabamos llegando a la oportunidad de un paseíllo. ¡Vamos a dar una vuelta!», detalla el cantante. ¿Ha sido complicado el reajuste después de tantos años? «No ha habido ni que limar asperezas, el tiempo las había limado», asegura.

Los años no pasan en balde, ni para las canciones ni para los músicos, pero Evaristo no cree que eso sea un problema en el caso de La Polla Records. Los temas que han seleccionado para el disco y los conciertos le parecen igual de válidos que en los primeros 80: aunque «no todo está vigente», porque «muchas cosas han cambiado», también opina que «muchas han ido a peor». ¿Y qué hay de los músicos? El vocalista, que actualmente tiene 58 años pero mantiene la ironía en perfecto estado de revista, admite que los fans van a encontrarse con «unos señores un ratico más ancianos», pero con «garbo». Y deja claro, para evitar malentendidos, que esta resurrección no es un proyecto a largo plazo: «No hacemos esta movida como grupo que vuelve a tocar para toda la vida».