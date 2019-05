Pirineos Sur invita a The Waterboys, Drexler, Echo and The Bunnymen y Calamaro The Waterboys, durante una actuación. / DV Sallent de Gállego también recibirá a los dúos formados por Toquinho con Silvia Pérez Cruz y Martirio con Chano Domínguez JUAN G. ANDRÉS Domingo, 26 mayo 2019, 09:44

The Waterboys, Echo and The Bunnymen, Andrés Calamaro y Jorge Drexler son algunas de las figuras que del 12 al 28 de julio participarán en la vigésimo octava edición de Pirineos Sur, el Festival Internacional de las Culturas que se celebra en la localidad oscense de Sallent de Gállego. Según suelen recordar año tras año sus organizadores, de los 40.000 asistentes a la cita, entre el 25% y el 30% proceden del País Vasco, especialmente de Gipuzkoa.

La creación de Pirineos Sur, proyecto liderado por la Diputación Provincial de Huesca, se remonta a 1992. Desde entonces, el festival ha adquirido su propia identidad «adaptándose a las nuevas realidades» y «mostrando todo tipo de géneros, desde las músicas tradicionales a la electrónica, al pop, al reggae, al hip hop, la salsa o no importa qué».

Este año, como novedad, las sesiones de pago del auditorio natural de Lanuza tendrán un «enfoque diferente» cada fin de semana, según advierte la organización. Así, el 12 y el 13 de julio los primeros nombres importantes serán los escoceses The Waterboys y los ingleses Echo and The Bunnymen, dos grupos clave en la escena de los 80 con sus respectivas propuestas de folk-rock y post-punk. Otros artistas de la apertura semana serán Morgan, grupo madrileño que practica rock de raíz americana; Fino Oyonarte, bajista de Los Enemigos que acaba de iniciar una excelente carrera en solitario, y discjockeys como Miqui Puig.

El siguiente fin de semana (19-20 de julio) «no desaparecerán las guitarras, pero los aires serán mucho más latinos». Así, los principales invitados son «dos figuras sin las que no se entendería la música del otro lado del charco y cuyas carreras también están completamente asentadas y exitosas en nuestro país: el argentino Andrés Calamaro y el uruguayo Jorge Drexler». El exlíder de Los Rodríguez, que previamente habrá actuado el 21 de junio en el Kursaal, ya pasó por Pirineos Sur en 2011 y ahora regresa con todos sus éxitos y nuevo trabajo bajo el brazo, 'Cargar la suerte' (2018). Drexler presentará 'Salvavidas de hielo' (2017).

La traca final constará de tres jornadas (25, 26 y 27 de julio) que «mostrarán la faceta más reconocible del festival, la de las músicas de raíz». Quienes se acerquen a Lanuza podrán disfrutar de los ritmos balcánicos del cineasta Emir Kusturica & The No Smoking Orchestra, que hace unas semanas pusieron patas arriba Ficoba de Irun. El día siguiente, dedicado al reggae y estilos aledaños, lo protagonizarán, entre otros, los donostiarras Revolutionary Brothers y el jamaicano Lee 'Scratch' Perry, leyenda del género que recientemente actuó en Intxaurrondo. La guinda a esta edición de Pirineos Sur correrá a cargo de artistas con «talentos muy distintos entre sí»: el brasileño Toquinho actuará con la catalana Silvia Pérez Cruz y la cantante onubense Martirio con el pianista gaditano Chano Domínguez.

Escenario gratuito

Además, durante diez días el escenario gratuito de Sallent de Gállego acogerá la programación de la sección Pirineos Sur Territorio, que acogerá conciertos de agrupaciones de Camerún, Ghana, Etiopía y Benin gracias a la colaboración de Casa África y la asociación Wiriko. Según apuntan los organizadores, «la atención hacia los sonidos de América Latina» se materializa con la presencia de figuras como Trending Tropics, Moonlight Benjamin o la artista chilena Mon Laferte que, junto con Maruja Limón y Lornoar, «subrayan la presencia de magníficas voces femeninas en un Festival que busca una mirada transversal en la que el género tiene también su trascendencia». Así, las propuestas de artistas no tan conocidos se alternarán con figuras de larga trayectoria como el gaditano Javier Ruibal, que hace poco ha publicado 'Paraísos mejores' (2018), un álbum «festivo, colorista y con mucho empuje y cuerpo».