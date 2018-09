Piezas de ayer y hoy en el puzzle de Javi P3z Javi P3z, en el fotomatón de la estación del Norte de San Sebastián. / MÓNICA RIVERO El músico donostiarra publica un nuevo disco y prepara la banda sonora de 'Agur Etxebeste!' | Tras la disolución de Triz3ps, rehace canciones inéditas de algunas de sus formaciones previas junto al nuevo material RICARDO ALDARONDO SAN SEBASTIÁN. Martes, 25 septiembre 2018, 06:51

El mismo, pero siempre distinto. Algo así es Javi P3z, tan escurridizo y tan reconocible como el apellido que le ha venido acompañando desde que fundó, hace ya más de treinta años, 23 Ojos de Pez, uno de los muchos grupos o transformaciones de Javier Vicente Calderón (San Sebastián, 1967): En El Jardín, Parafünk, Elektropez, Camping Gaz, Javi Pez Orquesta, Triz3ps... y más. Como músico o como DJ, en el pop, el soul o la electrónica, el dinámico P3z llega a un nuevo disco que tiene algo de compilación de muchas de esas figuraciones, pero en formato nuevo; en solitario pero muy acompañado con algunos de esos colaboradores que han entrado en su órbita a lo largo de los años.

De natural inquieto, sus proyectos tienen su tiempo de fulgor antes de pasar a otra cosa. Triz3ps ha sido su cara más reconocible en los últimos años, pero su voluntad de crear un grupo estable también tuvo fecha de caducidad: «El último disco casi no se graba, ya estábamos cada uno por nuestro lado. No terminamos de cuajar bien, de ensamblarnos como banda, que era lo que me apetecía», explica el músico. «Después de la movida de la Javi P3z Orquesta, que fue un montaje muy loco con nueve músicos, quería volver a hacer un grupo como en la época de 23 Ojos de Pez. Pero no está mal el balance de Triz3ps, en cuatro años y pico que duró hicimos tres discos».

De vuelta a la soledad de su laboratorio casero, comenzó a montar las piezas de este 'Püzzle' autoeditado, con la ayuda de los Proyectos Musicales Unitarios de Cultura del Gobierno Vasco, y grabado en Bomberenea, en Tolosa, por Karlos Osinaga.

Pionero poco reconocido del rapeo hip-hopero aplicado al pop ya con su seminal álbum 'Parafünk' (1993), antes de que se desarrollara la escena rapera nacional y ya bañado de sones latinos, P3z aplica en 'Püzzle' esas y otras muchas esencias de su acervo. A veces, recuperando canciones no natas, fragmentos grabados un día y arrinconados en un archivo y que terminados o reiniciados ahora aparecen acreditados a alguna de sus anteriores formaciones.

«El tema de Parafunk, 'Mingüs', es de hace muchos años, de cuando grabé el primer disco. Tenía algunas bases que grabé entonces y me daba pena no haber terminado las canciones, así que las he sacado ahora. También 'Chimpanzee', porque en su día tenía intención de grabar otro disco con la Javi P3z Orquesta, después de 'Sports', que se iba a llamar 'Zoo'. Grabé dos canciones y 'Chimpanzee' es una de ellas». Algo parecido ocurre con 'Groove Trotters', herencia de su época de colaboración con Make. Y 'La sinrazón', que ahora ha grabado a dúo con Célia Okon, también tiene su origen en la época de Parafünk.

Cronología al revés

Pero eso viene a constituir la parte final de un disco que va casi cronológicamente al revés, y se inicia con novedades totales, ya sea en la intimidad pianística de 'Pequeñas piezas' o con esa habilidad para los estribillos pop que siempre le han caracterizado, en 'A salto de mata'. «Estoy sintiendo algo extraño / tanto evento cultural / en la ciudad / grandes infraestructuras alzadas para distraer / y a mí me agobia el mogollón», canta en 'Enoclofobia'. El espíritu irónico, crítico y social, humorístico pero seriamente concienciado, esta cada vez más presente en P3z, y resalta en una canción como 'Valores', que combina el sentido bursátil con el ético, entre ritmos rumberos.

En la colección de doce canciones combina guitarras y samplers, teclados rítmicos propios de la música negra o también en la línea del 'house', como en 'Años luz'. Y cuenta con una buena lista de colaboradores. Ahora ya piensa en conciertos: «A partir de diciembre vamos a ensayar Aida Torres, Mariano Hurtado y yo para llevarlo al directo. Falta un elemento electrónico en el grupo, que aún no tengo claro, pero ya lo incluiré. Igual funcionamos como P3z Ensamble». De ensamblar, como las piezas del puzzle, claro.

Mientras tanto, prepara la banda sonora de 'Agur Etxebeste!': ya fue el compositor de 'Aupa Etxebeste!' y para el cine también ha trabajado en 'Amama' y fue el responsable de la 'Marcha de San Sebastián' sambera de 'Kalebegiak'. Además forma parte del equipo técnico de proyección y revisión de películas tanto en Tabakalera como en el Zinemaldia. «Vivir de la música es muy difícil, prefiero tener trabajos como el de proyeccionista y luego en la música, hacer lo que quiero hacer».