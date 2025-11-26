Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Aeham Ahmad, durante uno de sus conciertos. PHILIP J. BOSEL

'El pianista de Yarmouk' ofrece mañana un recital en el Ayuntamiento donostiarra

El músico sirio de origen palestino Aeham Ahmad se hizo conocido por sus interpretaciones entre los escombros durante la guerra en su país

Alberto Moyano

Alberto Moyano

San Sebastián

Miércoles, 26 de noviembre 2025, 11:10

Se hizo famoso hace más de diez años como 'El pianista de Yarmouk', cuando las imágenes en internet de sus interpretaciones al piano en medio ... de un mar de escombros en este campo de refugiados sirio dieron la vuelta al mundo. En 2015, después de que muriera en un ataque una niña con la que cantaba y de que destrozaran su instrumento musical, Aeham Ahmad abandonó el campamento y ahora reside en Alemania y ofrece conciertos en todo el mundo.

