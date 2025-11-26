'El pianista de Yarmouk' ofrece mañana un recital en el Ayuntamiento donostiarra

Se hizo famoso hace más de diez años como 'El pianista de Yarmouk', cuando las imágenes en internet de sus interpretaciones al piano en medio ... de un mar de escombros en este campo de refugiados sirio dieron la vuelta al mundo. En 2015, después de que muriera en un ataque una niña con la que cantaba y de que destrozaran su instrumento musical, Aeham Ahmad abandonó el campamento y ahora reside en Alemania y ofrece conciertos en todo el mundo.

Este jueves estará en el Salón de Plenos del Ayuntamiento donostiarra a las 18.30 horas para interpretar el recital 'MUSIQA: de Palestina al mundo', una iniciativa de Unrwa-Euskadi en colaboración con la Escuela Municipal de Música y Danza de Donostia y el Gobierno Vasco, con motivo del Día Internacional de Solidaridad con el Pueblo Palestino que se celebra el sábado. La entrada es gratuita, pero requiere de inscripción previa. El aforo está limitado a 140 personas.

Ahmad, descendiente de refugiados palestinos que abandonaron su tierra en 1948, nació en 1988 en Damasco, pero creció en el propio campo de refugiados de Yarmouk, en donde aprendió a tocar el piano de niño. Cuando comenzó la guerra en Siria, trató de llevar la música a las calles del campamento a modo de acto de resistencia, pero el piano que portaba en un remolque acabó destrozado y su propia vida peligró. El 2 de agosto salió de Siria rumbo a Alemania, en un viaje que le obligó a atravesar Turquía, Grecia y la ruta de los Balcanes. Formado en el Conservatorio de Damasco y en la Facultad de Música de la Universidad de Homs, una lesión de metralla en su mano derecha interrumpió su carrera de pianista clásico. Aún así, el músico, Premio Internacional Beethoven de Derechos Humanos, Paz y Libertad en 20215, continúa ofreciendo recitales.

Ahí se enmarca el concierto de este jueves en el Consistorio donostiarra, en el que Ahmad «nos invita a recorrer, a través de sus composiciones, las experiencias de guerra, exilio y reconstrucción que marcan la vida de la población refugiada de Palestina. Será una velada cargada de emoción, en la que la música se convierte en voz, refugio y esperanza, y un cierre simbólico para un ciclo que une arte, solidaridad y compromiso con la paz», según indica Unrwa-Euskadi. El concierto forma parte del programa 'Estrategias de empoderamiento para reducir la vulnerabilidad de las mujeres refugiadas de Palestina en Siria', financiado por el Gobierno Vasco, y desarrollado por la propia Unrwa junto a la Escuela Municipal de Música y Danza de Donostia.