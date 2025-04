Péter Eötvös, premio Fronteras del Conocimiento de Música y Ópera

Iker Cortés Madrid Viernes, 23 de abril 2021, 11:43 | Actualizado 12:57h. Comenta Compartir

«Es, sin lugar a dudas, una de las voces musicales más importantes de nuestro tiempo», reza el acta del jurado del Premio Fundación BBVA Fronteras del Conocimiento en Música y Ópera, que este año ha ido a parar al compositor y director húngaro Péter Eötvös (Odrheiu Secuiesc, Transilvania, 1944). Del músico destaca «su importancia artística, originalidad y contribución al avance de la música desde la segunda mitad del siglo XX», algo que se aprecia, continúa, «en sus partituras para voz, solista y orquesta; y en óperas como 'Three sisters', 'Love and Other Demons' y 'Senza Sangue'». Recalca además que sus composiciones «han sido interpretadas por los ensembles y orquestas más importantes del mundo».

Pero la de compositor y director de orquesta no son las únicas facetas en las que el jurado ha reparado para otorgar el galardón a Eötvös. Junto a ellas, destaca la de pedagogo. «Tiene una calidad excelente en todas ellas, y una cualidad que destaca enormemente en él es su generosidad: como compositor, como músico y como director, deposita una gran confianza en sus músicos y en su público», subraya Joana Carneiro, presidenta del jurado y directora principal de la Orquesta Sinfónica Portuguesa y el Teatro São Carlos. «Como todos los grandes compositores –continúa Carneiro– ha sido capaz de hacer una evolución desde los autores que son referencia para él y hacia la siguiente generación: ha experimentado con la música acústica, con la tecnología, con los espacios y con los músicos, con un lenguaje muy afectivo, pero a la vez nuevo, con mucha creatividad y originalidad». Sobre ese lenguaje, el maestro húngaro ha asegurado en diversas ocasiones que «la composición es encantar al público a través del sonido, transformar lo increíble en sonidos».

En conversación por videoconferencia, pocos minutos después de conocer la concesión del galardón, el músico ha agradecido un premio que, ha dicho, «goza de gran prestigio». Eötvös ha asegurado que para él es muy importante haber sido galardonado no solo como compositor de ópera sino también como pedagogo y director de orquesta. «Para mí estas tres profesiones forman una unidad. Lo que logro en una de ellas, me sirve en las otras dos. Lo que compongo lo puedo dirigir, lo que aprendo al dirigir lo puedo utilizar en mis composiciones, y la experiencia obtenida en estas dos profesiones la puedo transmitir en mi faceta de pedagogo. Este deseo de compartir todos mis conocimientos con los jóvenes se remonta a mi juventud y a la gran gratitud que siento hacia aquellos profesores que me ayudaron a conocerlo todo, a entenderlo y a poder representarlo».

Ampliar Péter Eötvös. Szilvia Csibi

«Como directores de orquestas -ha descrito-, solemos decir que el público no solo está detrás de nosotros, sino que lo sentimos sobre nuestra espalda. Y cuando surgen estos momentos de una atención llena de encanto, el director lo percibe como una mágica unidad. Cuando esta sensación se produce en el momento adecuado, el público se convierte en una sola persona que escucha y mira, y como compositor, sé que estos momentos mágicos son los que tengo que producir». En esa faceta de director, Eötvös llegó a conducir la batuta del Ensemble InterContemporain, una institución de referencia en la música contemporánea creada por Pierre Boulez, durante trece años.

Vida y obra

Eötvös pasó su primera infancia en la localidad húngara de Miskolc. Su madre era profesora de música, de modo que muy pronto aprendió a tocar el piano, el violín, la flauta e instrumentos de percusión; a los cinco años ya había compuesto sus primeras obras. A los 14 años se trasladó a Budapest y fue el propio Zoltán Kodály quien le admitió en la Escuela de Jóvenes Talentos Excepcionales de la Academia de Música Liszt Ferenc. Allí estudió composición al tiempo que participaba activamente en producciones de cine y teatro. Todas estas habilidades tuvieron un impacto profundo en su manera de afrontar la composición y en las diez óperas que ha escrito hasta ahora.

Su catálogo de composiciones es tan amplio como variado e incluye 34 piezas para cine y teatro, 4 para cinta, electrónica o multimedia, 31 para música de cámara o solo, 12 para ensemble, 26 para orquesta u orquesta de cámara, 6 para ensemble vocal o coro y 14 entre óperas y teatro musical. Eötvös ha recibido encargos de composición de instituciones como la Ópera de Lyon, la Ópera Estatal de Baviera o el Festival de Ópera Glyndebourne. A partir de 1992 comenzó a enseñar Dirección y Música de Cámara Contemporánea en Karlsruhe y en Colonia, y en 1991 puso en marcha el Instituto Internacional Eötvös. En 2004 creó la Fundación Peter Eötvös de Música Contemporánea, dirigida a directores y compositores, en la que desde 2018 dirige un programa especial de orientación con un marcado carácter internacional.

Además de la cualidad de pedagogo, el jurado destaca que otra de las características del músico húngaro ha sido la de incorporar esa dimensión emocional a una tradición innovadora que, sin embargo, se había alejado del público. Así lo asegura Víctor García de Gomar, secretario del jurado y director artístico del Gran Teatro del Liceu: «La manera en que él entiende la música se plasma en la intensidad de la comunicación entre un compositor, a través de un intérprete, para llegar a un público. Ese punto, en la codificación de la música del siglo XX, se había roto. Con Eötvös ya no es solo un ejercicio mental o intelectual, sino que busca llegar al público; algo importantísimo porque, sin abandonar un lenguaje innovador y rupturista, incorpora la dimensión emocional».

Y es ésta una característica que el propio maestro húngaro destaca: «Esta actitud emocional posiblemente se remonte a mis largos años de experiencia en el teatro y en la ópera. No se puede escribir ópera sin emoción, es un imposible, así que después de una decena de óperas, me he dado cuenta de que el público conecta con lo que ocurre en el escenario a través de la música, y este hallazgo lo trasladé después a mi música sinfónica».