Peter Case y Sidf Griffin, dos leyendas del rock americano, este sábado en El Andén

Después del éxito de su gira conjunta por Europa el pasado año, ambos vuelven a unir fuerzas en su primera gira acústica por la zona

Viernes, 31 de octubre 2025, 07:55

Dos leyendas del rock americano, Peter Case y Sidf Griffin, vendrán mañana a Donostia, pero en su agenda no aparece Anoeta, porque por suerte hay ... vida más allá del fútbol y del derbi. Después del éxito de su gira conjunta por Europa el pasado año, ambos vuelven a unir fuerzas en su primera gira acústica por la zona con un periplo en el que cada uno ofrecerá su propio repertorio para finalmente compartir algunas canciones juntos. El directo comenzará a las 19.00 horas en El Andén y todavía hay entradas a la venta por 20 euros para los no socios.

