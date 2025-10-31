Peter Case y Sidf Griffin, dos leyendas del rock americano, este sábado en El Andén

Dos leyendas del rock americano, Peter Case y Sidf Griffin, vendrán mañana a Donostia, pero en su agenda no aparece Anoeta, porque por suerte hay ... vida más allá del fútbol y del derbi. Después del éxito de su gira conjunta por Europa el pasado año, ambos vuelven a unir fuerzas en su primera gira acústica por la zona con un periplo en el que cada uno ofrecerá su propio repertorio para finalmente compartir algunas canciones juntos. El directo comenzará a las 19.00 horas en El Andén y todavía hay entradas a la venta por 20 euros para los no socios.

Desde Club44 se sacan así una espina, ya que llevan tiempo detrás de los dos artistas. Tres veces nominado a los Grammy, Peter Case tiene una sólida trayectoria que abarca desde el punk y el power pop hasta la más depurada tradición folk americana. Desde el inicio de su carrera en solitario en 1986, ha editado 17 discos… y tiene listo un nuevo álbum en directo que verá la luz en 2026. A eso hay que sumar su andadura en grupos como el influyente trío indie The Nerves o Plimsouls.

Por su parte, Sid Griffin fue vocalista, guitarrista y compositor de buena parte del repertorio de The Long Ryders. Además de guitarrista es un fenómeno con la mandolina y banjo clawhammer, y lideró durante 17 años la banda de bluegrass The Coal Porters, con seis discos aclamados y giras por Norteamérica y Europa.