«Si un día me pesa la rutina, me bajaré del escenario» J.G.A. Jueves, 22 noviembre 2018, 11:01

A lo largo de una carrera que comenzó hace cuatro décadas, Luz Casal ha vendido 7 millones de discos, ha realizado gran cantidad de colaboraciones y ha trascendido los escenarios españoles al conquistar Francia, Japón y China, entre otros países. Hace semana y media, el día 11, cumplió 60 años pero la artista no parece decidida a dejar los escenarios.

- ¿Tiene esa cifra, 60, un significado especial para usted?

- No, joder, pero he llegado hasta aquí. (Risas) No es una cifra que me marque porque hace años que seguir aquí y despertarme cada día es algo chulísimo que tengo que aprovechar. No pienso hacer una celebración especial porque aunque suene a chiste, ésas las hago cada día.

- Lleva ya cuatro décadas dedicadas a la música...

- Empecé tan chiquitilla... La mía fue una vocación temprana que fue creciendo y lo cierto es que me he desarrollado como ser humano al mismo tiempo que como música. Seguir en la carretera es una manera fantástica de aprender, siempre te sorprendes con algo que casi nunca te había pasado...

- ¿Entonces no llega a volverse un trabajo rutinario?

- No, y si un día me pesa la rutina, me bajaré del escenario y volveré a casa. Nunca he tenido esa sensación pero si ocurriera, ten la seguridad de que no tardaré ni un minuto en decir: «Hasta aquí he llegado». Hay más gente dispuesta a tomar el testigo...