Patti Smith actuará en el Azkena Rock de Vitoria el próximo año Patti Smith durante uno de sus conciertos en la ciudad de Utrecht (Holanda). / PAUL BERGEN La cantante de punk estadounidense actuará en la 19ª edicón del Azkena Rock Festival de Vitoria EFE Martes, 15 octubre 2019, 14:16

La veterana cantante y compositora estadounidense Patti Smith actuará en la 19ª edición del Azkena Rock Festival que se celebrará los días 19 y 20 de junio del próximo año, ha confirmado este martes Last Tour, la entidad organizadora de este festival de música.

Considerada una de las mayores influencias del punk rock neoyorquino, la también poeta Patti Smith fusionó rock y poesía con un estilo que marcó a toda una generación e impregnó la música punk de feminismo. Su canción más popular, «Because the Night», escrita junto a Bruce Springsteen, es uno de los himnos del siglo XX.

El cartel del Azkena Rock también incluirá a las californianas L7, grupo legendario de grunge y punk rock que estará en Vitoria, la única ciudad española en la que actuará, después de anunciar su primer disco en 20 años, «Scatter the rats».

El cartel del festival de rock, a falta de confirmar nuevas incorporaciones, también incluye a The Steepwater Band, que vuelve a Vitoria tras su actuación en 2005. Fundada en Chicago en la década de los 90 del pasado siglo, esta banda de rock blues deleitará al público con sus canciones a caballo entre blues, rock sureño y boogie.

También estará en el Azkena la banda vitoriana de hard rock metal The Faithless, fundada en 2016 y que cuenta con dos discos, «To The End» y «Fighting the Shadows». A estos nombres se suman los ya anunciados el pasado mes de junio para la próxima edición: Social Distortion y Fu Manchu.