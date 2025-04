Patrick Alfaya: «Mi estimación es que recaudaremos en taquilla la novena parte del año pasado»

En su duodécimo año al frente de la Quincena Musical donostiarra, Patrick Alfaya se ha encontrado en la complicada situación de ver cómo ... se desmoronaba toda la programación preparada a lo largo de más de un año. Así que, comprometido con la elaboración de otro cartel alternativo, lo ha conseguido a partir del protagonismo local, sus contactos internacionales y unos objetivos diferentes a los habituales. Alfaya confiesa que jamás pensó que llegaría el año en el que diría a las instituciones que no iba a necesitar todo el dinero presupuestado. A partir de estimaciones «conservadoras», calcula que la recaudación en taquilla puede caer este año a una novena parte de la del pasado año: de casi 900.000 euros a los 100.000 que se ha marcado para esta 81ª edición.

- ¿En qué momento asumió que la Quincena de este año no se podría celebrar en condiciones normales?

- Ha sido por partes. Cuando nos encerraron todos los ciudadanos del mundo teníamos esperanzas en que esto fuesen quince días. Después, ahí fue cuando vimos que era imposible, no veíamos salida, no iba a poder venir nadie. Todo el mundo empezó a ponerse nervioso en el extranjero. Las grandes agencias, muchas de ellas situadas en Londres, comenzaron a hacer ERTE's como locas, empezó a desaparecer el personal. Y Londres, que para Europa y también para Estados Unidos, es el corazón de las grandes giras y grandes artistas, sigue igual. En España, la más grande puede tener seis trabajadores; allí, cerca de cien.

- ¿Qué se siente cuando una programación cerrada en parte desde el año pasado se viene de repente abajo?

- Nos había salido una Quincena que cuando se aprobó la programación, los miembros del consejo de administración me preguntaban: «¿Y ya va a haber dinero para esto?» Estaban Simon Rattle, que venía con la London Symphony Orchestra a hacer una 2ª de Mahler con el Orfeón, la pianista Yuja Wang que iba a ofrecer dos conciertos con la Orchestre Philharmonique du Luxembourg dirigida por Gustavo Gimeno y también estaba la pianista Mitsuko Uchida. Venía Jordi Savall con un proyecto que se llama 'Venecia'... Este año cuajó todo muy bien y salió esta programación.

- ¿Era la mejor de los últimos años?

- Yo creo que sí. En el directo luego ocurren cosas y hay conciertos que salen mejor, depende, pero sobre el papel diría que era la mejor de los últimos años y en parte había sido bueno que todas las instituciones subieron su aportación y claro, todo eso se ha ido directamente a freír espárragos.

- Supongo que hubo un momento de desánimo al ver que no sería posible llevarla a cabo...

- Hombre, hay un momento en el que te dices: ¿y ahora qué? Cuando ves que toda Europa está cerrando, que Alemania dice que hasta el 31 de agosto no abren y que Italia dice que hasta el 31 de diciembre, no es que te entre el desánimo, sino que te preguntas qué hacemos ahora. Y te planteas: si esto dura, ¿cuál es el sentido de estar aquí? Imagínese que no puede haber Quincena en dos o tres años. Piensas que habrá que tomar algún tipo de medida, respecto a uno mismo también, no es cuestión de decir quién se va a ir. No hablo de esto, sino de trabajar quizás a media jornada.

- Sin embargo, en ningún momento planteó a las instituciones la posibilidad de no celebrar esta 81ª edición...

- No, porque veía una cosa clara: si podíamos salvar en San Telmo toda la parte de música de cámara y buscar espacios alternativos, celebrar la Quincena Andante y una programación infantil se podría celebrar la edición. Hemos oído mucho que había que mover el sector, que hay mucha gente de producción y artistas que viven al día y si no hay factura, no hay ingresos, y teníamos muy metido en la cabeza que esta gente pudiese facturar de una manera razonable.

- Y a partir de ahí, comenzó la reconstrucción de la programación alternativa...

- Que en gran parte ha sido coger cosas que ya teníamos: de cámara, de antigua... Algunas ha habido que sustituirlas y otras hubo que cancelarlas porque suponían un problema insalvable. También hemos recolocado a gente: fulanito, que está en la ópera, vamos a intentar ponerlo aquí. Y luego ya empezamos a hablar de conciertos, uno de los primeros, con Xabier Anduaga. Hablamos de hacerlo a piano, pero la Euskadiko Orkestra salió en una conversación, llamé a Oriol (Roch), me dijo que estaba libre y los juntamos.

- Por fortuna, el País Vasco tiene un tejido musical que le ha permitido elaborar una programación basada en artistas locales.

- Claro, es que tienes desde la base, con Musikene o los coros que hay, hasta dos orquestas. Eso te permite salvar los muebles. Otras comunidades no tienen eso. Y aunque no puedas programar a los coros, hay cantantes. Anduaga estuvo en el Orfeón, Miren Urbieta estaba en el Coro Easo... Eso te da una vida musical que te permite alimentar conciertos de cámara, etcétera. Por ese lado estamos blindados.

- Y luego, han aprovechado las extrañas circunstancias que ha creado esta situación para introducir algunas pinceladas internacionales en el programa.

- El caso de Sokolov: he trabajado mucho con él en los últimos quince años. Un día, hablando con su agente, me dice: «No digas nada, pero (el pianista Grigory) Sokolov está en un apartamento en Málaga y como vive en Verona no puede volver a su casa». Le dije que estaría bien que pudiese tocar en Quincena y al final la fecha está ahí. Ocurrió algo parecido con Marc Minkowski y Les Musiciens du Louvre, que no iban a venir, pero cuando fue cancelando todo el mundo, me dijeron que estaban ensayando por el sur de Francia, así que podían venir si la frontera se abría. Y lo hemos tenido semanas bloqueado, a la espera de que pudieran venir. Y luego está Bychkov, que inaugura Quincena y al que le cancelaron el Festival de Bayreuth y la gira europea con su Filarmónica Checa. Un amigo me dijo que estaba en San Juan de Luz o Biarritz, y como tenía su teléfono, le llamé y me dijo que encantado.

- ¿Confía en que para agosto se permitan aforos más amplios?

- No. No sé lo que va a pasar, pero viendo que hay rebrotes, creo que van a ser muy conservadores y además, igual es como tiene que ser y ya está.

- Porque, además, buena parte del público de Quincena forma parte por edad de los grupos de riesgo.

- Claro... Es que ésa es otra. Hemos hecho un presupuesto muy conservador en cuanto a taquilla porque está yendo bien, pero si mañana hay un rebrote en Irun, vaya usted a saber cómo reaccionará la gente. Y lo veo normal. Mi madre, que siempre ha ido a conciertos, tiene 80 años y el otro día me decía que no le apetecía mucho ir a un concierto y lo entiendo. Comprendo perfectamente que haya gente que no se sienta segura en un concierto. En la rueda de prensa del pasado lunes hubo patrocinadores que no vinieron porque dijeron que no estaban yendo a casi nada. Están en su derecho porque la cuestión es que cada uno se sienta seguro.

- ¿Se imaginaba que alguna vez en la vida diría a las instituciones que no necesitaría tanto dinero?

- No, no, para nada, pero también tengo claro que Quincena es un festival que en la medida que puede devuelve dinero. Hacemos taquillas importantes y ha habido estudios de impacto económico -que habrá quien coja con pinzas- que demuestran que dejamos una huella importante en la vida comercial de la ciudad. Eso genera muchos ingresos para las instituciones públicas a través de impuestos. Somos bastante rentables, según coinciden todos.

- Pues este año disponía de dinero de más.

- Es dinero público. No le veía sentido a quedárnoslo. Hubo un momento en el que se produjo una ola entre los programadores que comentaban que como sus instituciones les aportaban dinero y apenas iban a poder organizar nada, apostaron por gastarse barbaridades contratando a estrellas. Pero vamos a ver: ¿tiene sentido traerte, si se puede, al Plácido Domingo de turno al 60% del aforo? Para mí, no, entre otras cosas, porque las entradas no las íbamos a poner carísimas ya que ni vendría la gente, ni Quincena funciona así. Y es que además, ya lo haremos otro año. Hubo un momento en el que hubo una carrera por contratar grandes cachés y fue un disparate. Los agentes también estaban muy nerviosos y todo el mundo estaba disponible en el momento en el que empezaron a cancelar los festivales de verano de ópera en Europa. Si te traes uno de esos nombres es para tener un aforo del 100% y garantías de que si te la juegas con alguien con un caché de 90.000 euros, lo puedas recuperar por caja. Y éste no es un año para jugártela porque habrá gente a la que, aunque le guste mucho un artista, para ir con mascarilla prefiere no ir.

- ¿Qué estimaciones maneja de caída de recaudación en taquilla?

- El año pasado recaudamos más de 800.000 euros, cerca de 900.000, y este año he hecho una estimación de 100.000 euros. Es muy conservadora, ¿eh? y sé que vamos a romper esa cifra, pero si mañana hay un rebrote, ¿qué? Prefiero devolver dinero a las instituciones y ser muy conservador, pero no nos pillemos los dedos.

- Quincena salió muy penalizada de las aportaciones económicas institucionales en la crisis de 2008. ¿Espera que el año que viene se tenga en cuenta el ahorro presupuestario de esta edición?

- Sí, espero que tengan en cuenta que siempre somos extremadamente cuidadosos con el dinero y no digo que los demás no lo sean. Pero yo miro por esta casa, creo que con José Antonio Echenique también lo fueron y espero que no nos penalicen, pero el año que viene vete a saber... Yo espero que lo tengan en cuenta y voy a hacer todo lo posible para que así sea. A partir de ahí, el problema es que nadie tiene ni idea de lo que va a ocurrir.

- Comentó el lunes que tomarían nota organizativamente de lo que ocurriera en el Jazzaldia. ¿Qué puede aprender Quincena?

- Lo primero, Josi Abanda y su equipo de Donostia Kultura también se ocupan de nuestra producción en San Sebastián. Aprenderemos cosas como a organizar las colas, los movimientos de la gente dentro del Kursaal. El día de la gala de homenaje a los sanitarios en el Victoria Eugenia nosotros lo vimos -y lo digo con todo el respeto- como un ensayo para ver cómo funciona esto, cómo te sientes sentado a un metro y pico de otra persona y con una mascarilla puesta. Y la verdad es que la experiencia no es terrible, no es incómoda y tampoco natural. Te sientes raro, pero no es incómoda, al menos para mí. Tenemos que mantener siempre los mismos equipos de producción para que si hay una contaminación, tenerlo controlado y que no se te desperdigue. Es sentido común, pero habrá muchas cosas que se nos escapen y el Jazzaldia, que no es lo mismo que nosotros, sí comparte ciertas cosas con Quincena que nos permitirán ver cómo se va a funcionar.