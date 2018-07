Patrick Alfaya: «Los músicos, al igual que la sociedad, se están volviendo más conservadores» Patrick Alfaya sostiene el cartel oficial de la 79 Quincena Musical frente al edificio del Kursaal. / JOSE USOZ Director de la Quincena Musical El jueves arranca la 79 edición del festival, con 93 propuestas enmarcadas en once ciclos y con la ópera como uno de los platos fuertes ITZIAR ALTUNA SAN SEBASTIÁN. Martes, 31 julio 2018, 16:24

Cuando apenas se han apagado los ecos del Jazzaldia, en la programación cultural de la ciudad ya asoma una de las citas más veteranas del panorama musical. La Quincena Musical inaugura el jueves su 79ª edición con una jornada llena de actividades que tendrá su colofón en el Kursaal con La Fura dels Baus y su particular visión de 'La Creación' de Haydn. El festival vuelve a participar en la coproducción de la ópera - en esta ocasión será 'La italiana de Argel' de Rossini, coincidiendo con el 150 aniversario de su fallecimiento-, produce el espectáculo infantil 'Itsasotik eskolara' y ha encargado una obra al compositor Mikel Urquiza. Con un presupuesto de 2,3 millones de euros y sin la amenaza de nuevos recortes, su director admite que se han animado a «poner más dinero en circulación», e incluso los artistas vuelven a acercarse con nuevas propuestas.

- Hacía años que la Quincena no iba ligada a una temática. ¿Por qué este año se ha optado por la de 'Mito y tradición'?

- La idea surgió en colaboración con el Museo San Telmo, donde este verano se expone la muestra 'Los dioses del Prado. Arte y Mito'. En un principio, solo los conciertos que se organizan en el claustro del museo iban ligados a esta temática, aunque luego vimos que se podrían hacer más cosas y se decidió ampliarlo al resto de la programación.

- ¿Y cómo repercutirá en el programa?

- Es cierto que tener una temática te obliga de alguna forma a dar una coherencia a la programación, aunque no todas las propuestas irán ligadas al tema. Esto requiere hablar con los directores, explicarles la idea, que la entiendan y luego la acepten. Es cierto que la temática ligada a la mitología clásica abarca hasta finales del siglo XVIII, luego fue desapareciendo porque iba ligada a la idea de la monarquía. Por eso decidimos incluir el tema de la tradición, porque son dos conceptos que están entrelazados. Una no vive sin la otra. Las tradiciones alimentan los mitos y los mitos se convierten en tradiciones. Además, en el siglo XIX hubo una apuesta por recuperar esas tradiciones y el folclore. Uno de los conciertos que encaja con esta temática es el que ofrecerán Jordi Savall y Carlos Nuñez, que nos acercarán a las tradiciones célticas que se han ido transmitiendo por vía oral.

- La Fura dels Baus inaugurará el festival con su particular interpretación de 'La Creación' de Haydn. ¿Una apuesta arriesgada?

- Creo que está bien, es importante e interesante, porque permite llegar a otro tipo de público pero con una obra profundamente clásica. Porque 'La Creación' es una de las obras más exitosas del repertorio clásico. Es una forma de empezar muy clásica, con una orquesta y con un coro, pero con una puesta en escena de un grupo de teatro, por denominarlo de alguna forma, polifacético. Con este espectáculo la Quincena hace un guiño no solo al público más clásico, sino a todas las personas interesadas en las artes, más allá de la música clásica.

- El año pasado el ballet de Víctor Ullate abrió el festival. ¿Se buscan propuestas alternativas para inaugurar la cita?

- Siempre está bien traer propuestas distintas al modelo de concierto habitual. A mí me gustó inaugurar el año pasado con el ballet, porque atrajo mucho público que no es habitual de la Quincena. De hecho, me gustaría que la disciplina de la danza estuviera más presente. Ojalá todos los años pudiésemos tener un montaje como el que presentará La Fura, algo innovador pero que se ajuste a nuestro presupuesto.

- La ópera volverá a estar presente a través de una coproducción con los Teatros del Canal de Madrid y por primera vez con el Teatro Colón de Buenos Aires. ¿Cómo surgió esta colaboración?

- En los últimos años trabajamos con los Teatros del Canal para las grandes propuestas escénicas, y ellos producen muchas cosas en Sudamérica. En una de las conversaciones que mantuvieron con los responsables del Teatro Colón surgió la posibilidad de trabajar con nosotros, me lo propusieron, y como ellos también querían hacer una ópera de Rossini, lo acordamos así. Una de las facilidades que nos ponían es que el Teatro Colón cuenta con una plantilla de 2.000 personas, y han sido ellos los que han fabricado todo, desde el escenario hasta los zapatos de los intérpretes. Además, estuvieron de acuerdo en que nosotros eligiéramos al director de escena, en este caso Joan Anton Rechi, porque queríamos que fuera alguien que hubiera trabajado antes en el Kursaal y conociera el espacio.

- ¿Qué tipo de producción se verá?

- El director de escena ha jugado con el mundo del cabaret y el teatro de variedades. Hay que tener en cuenta que en Argentina todavía el género de la revista tiene su público. Pero creo que se adapta bien a la idea que tenía Rossini de 'La italiana en Argel', con ese Oriente misterioso y el fuerte carácter de la protagonista de la trama, Isabella, que manejará a todos los hombres hasta conseguir a su amado.

- El contrato con los Teatros del Canal termina este año...

- Eso nos habían dicho, pero parece que van a continuar otros dos años más. De hecho, ya estamos barajando títulos para el año que viene. En caso contrario, tendríamos que buscar nuevos socios para producir ópera, y no será sencillo, porque el acuerdo que tenemos ahora es muy bueno y nos ha permitido ahorrar mucho dinero, sobre todo porque las representaciones se programan con pocas semanas de diferencia.

- Este año la Quincena producirá el espectáculo infantil 'Itsasotik eskolara' y ha encargado una obra a Mikel Urquiza. ¿Es un síntoma de la recuperación económica?

- Aunque los medios económicos sigan siendo los mismos, es cierto que no tenemos la amenaza de los recortes. Esto nos anima a poner más dinero en circulación e incluso la gente se acerca a nosotros con nuevas propuestas, como ha ocurrido con Kukai, con los que llevaremos un espectáculo de danza por primera vez a Aranzazu. En el caso de la producción 'Itsasotik eskolara', creo que había llegado el momento de hacer un espectáculo de estas características, que requiere la implicación de muchas personas de la ciudad. Ojalá luego la obra pueda tener más recorrido. Y en el caso de los encargos, siempre se hacía alguno para el ciclo de órgano, pero este año la situación lo permitía y le hemos pedido una obra a Mikel Urquiza que se estrenará en el ciclo de Música Contemporánea.

- Otro de los estrenos destacados será 'Amoria', con las hermanas Labèque.

- Sí, y en este caso se lo tenemos que agradecer al contratenor alavés Carlos Mena, quien nos presentó la idea de este homenaje a la música vasca, desde el siglo XVI hasta nuestros días, que nos pareció muy interesante. Fueron ellos quienes insistieron en que la obra se estrenara en la Quincena. Luego la llevarán de gira. Es un proyecto que aglutina a distintos artistas, como las hermanas Labèque, Oreka TX o bertsolaris, pero todos de una calidad muy potente. De hecho, la actuación ha suscitado mucho interés y ya se han vendido 1.100 entradas. No me extrañaría que fuera uno de los conciertos que complete el aforo del Kursaal.

«Respetamos el repertorio clásico pero hay que abrirse a nuevos universos»

«Me gustaría que la danza tuviera mayor presencia en la Quincena»

«Sin la amenaza de los recortes hay más dinero en circulación y llegan más propuestas»

- En el apartado sinfónico, sin embargo, no se arriesga con las orquestas invitadas ni con el programa...

- No, procuramos respetar el repertorio clásico, que es lo que el público quiere escuchar, tal y como ocurre en otros géneros musicales. Sin embargo, creo que habría que abrirse a nuevos universos, aunque es muy complicado, porque en cuanto se programa algo distinto, el público no responde.

- ¿Por eso las propuestas más arriesgadas se llevan al teatro Victoria Eugenia?

- Sí, aunque comenzaremos con un recital de piano a cargo de Alexandre Tharaud. Luego le seguirá el programa 'Diálogos célticos' que presentará el violagambista Jordi Savall junto a Carlos Nuñez, que sí será algo diferente a lo que el público podría esperar, y por último el espectáculo que traerá la Compañía de Danza Hervé Koubi, que creo que será muy atractivo para el espectador.

- ¿El Museo San Telmo se consolida como escenario?

- Sí, porque en su día se dejó de programar música de cámara por cuestiones económicas y de espacio, y el claustro del Museo San Telmo se ha convertido en un espacio ideal para ello, por la acústica, que es muy buena, y por la implicación del personal del centro.

- El auditorio de Musikene, sin embargo, no funcionó el año pasado tan bien como se esperaba...

- Es cierto que mucha gente relaciona la Quincena con el Kursaal y el teatro Victoria Eugenia, y cuesta llevarlos hasta allí. Pero creo que hay que seguir programando conciertos en Musikene y acostumbrar poco a poco a la gente a este nuevo escenario. Este año, de hecho, hay dos conciertos allí.

- Otros escenarios alejados del centro, sin embargo, funcionan muy bien dentro del ciclo de Quincena Andante, como el Santuario de Arantzazu o Senpere.

- Sí, y mi sueño sería que el festival creciera más en Francia con una programación potente, que también serviría para atraer a nuevos públicos a San Sebastián. Eso requiere de más presupuesto, pero sí sería factible, porque entre Donostia y Burdeos no hay ninguna otra ciudad tan importante. Se habla mucho de la eurorregión pero eso también hay que plasmarlo a nivel cultural, habría que reforzarlo.

- Una pregunta que le hacen todos los años. ¿La presencia de los músicos vascos es destacada en esta edición?

- Sí, como lo es casi todos los años. Al margen de los artistas que participan en el proyecto de 'Amoria', están las solistas Elena Sancho y Clara Mouriz, o la soprano Arantza Ezenarro que actúa en la ópera. Y luego están los coros y músicos que participan en los distintos ciclos. Es algo que surge de forma natural, porque aquí hay una gran cultura musical.

- ¿La cada vez mayor presencia de actividades dirigidas al público infantil busca atraer a los futuros espectadores?

- España es un país donde la música casi no tiene ninguna presencia en la educación, por lo que muchos jóvenes nunca han escuchado ningún concierto de música clásica. En la medida en que podemos, programamos distintas propuestas para que los niños estén expuestos a la música, para que vean que existe y que es una parte importante de la cultura. Luego ya se verá si vuelven más adelante, aunque tenemos claro que el público que se incorpora a la Quincena lo hace a partir de los 45 o 50 años.

- ¿Está satisfecho con la programación diseñada para esta edición?

- Siempre cambiaría cosas, porque desde que se decide y cierra algo siempre hay cosas que cambian y hay que seguir negociando, algo que a veces resulta muy tedioso. Los programadores y músicos, al igual que la sociedad, se están volviendo más conservadores, hay miedo a lo desconocido. Creo la sociedad se ha hecho menos transgresora.