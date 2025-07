Paquito D'Riveraren erritmo latino eta afrokubatarrak, protagonista gaur

I. M. Jueves, 3 de julio 2025, 12:36 Comenta Compartir

Paquito D'Rivera (1948, Marianao, Habana) klarinetista eta saxofonistak erritmo latino eta afrokubatarrak eskainiko ditu ostegun honetan Muxikebarrin 48. Getxo Jazz jaialdian. Habanako musikaria getxoztarren ezaguna da aspaldi, 2009ko eta 2019ko edizioetan ere aritu baizen. Irakere talde ezagun eta berritzaileko kide sortzailea eta zuzendarikidea izan da eta proiektu ugari eta a anitz gidatu ditu. Oraingoan, boskote formatuan dator Getxora, Pepe Rivero (pianoa), Yuvisney Aguilar (perkusioa), Reinier Elizarde 'El Negrón' (kontrabaxua) eta Sebastián Laverde (vibrafonoa) lagun dituela.

Kubako artista ezagunenetako bat da nazioartean. 18 Grammy sariren irabazle, ezinbesteko figura da latindar eta afrokubatar musikaren esparruan, musikari zein konpositore gisa. Esperimentatzaile nekaezina, fusioa da bere musikaren ardatz nagusia eta hainbat diskotan agerian utzi du; aurten bertan 'La Fleur de Cayenne' izeneko lana gehitu dio disko zerrenda amaigabeari. Lan horrek ukitu autobiografikoak ditu, eta jazza, musika klasikoa eta karibeko soinuak biltzen ditu, Venezuelako erritmo tradizionalei arreta berezia eskainiz.

Artista kubatarraren aurretik, 21:00etan, Talde Lehiaketako bigarren finalista ariko da Muxikebarrin: IMB Special 4tet. Eguneko egitaraua osatzeko, Daaahoud Salim Quintet boskoteak joko du Algortako Geltokiaren plazan, 19:00, Belgikako B-Jazz jaialdiko talde lehiaketaren irabazleak, hain zuzen.

Bere konposizioen artean, honako hauek nabarmentzen dira: «Historia del Soldado» (L 'Histoire du Soldat), «Stravinsky» (2003); «Merengue» Grammy ganbera-lana, Konposizio Instrumental Onenaren alde (2004); «Conversations with Cachao», Israel «Cachao» López «baxu-jotzaile kubatar ospetsuari omenaldia egiten diona;» The Cape Cod Files «,» Kites «, askatasun eta independentzia horren askatasuna eta ikuspegia pertsonifikatzen duen lana;» The Chaser «(2006);» Panamericana Suite «, Grammy al Mejor Álbum Latino y Mejor Composición Clásica Contemporánea;» Riberas, Grammy a la Mejor Grabación Clásica (2005). Bere azken lanetako batek, «Fantasías Barcelónicas-Tributo a Paquito D 'Rivera» (2021), «Barcelona Clarinet Players» taldearekin konposatu eta grabatu zuenak, Global Music Awards sarien Zilarrezko Domina jaso zuen 2022an, ganbera-musikaren kategorian.