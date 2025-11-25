Pablo López recalará en el Kursaal el 13 de febrero El cantante malagueño iniciará el 9 de enero su próxima gira que lleva por título 'El niño del espacio'

El pasado viernes el cantante Pablo López llevó a las plataformas su nueva canción destinada a convertise en un 'hit'. Se trataba de 'El niño del espacio'. Se trataba solo de un aperitivo para uno de los anuncios más esperados por los fans del malagueño, su nueva gira para el año que viene, con más de treinta paradas, entre ellas Donostia, en concreto el 13 de febrero en el Kursaal. Las entradas ya se pueden adquirir en la web del auditorio. Los precios oscilan entre los 5o y 80 euros.

La gira, que llevará por título 'El niño del espacio en concierto 2026' y se anuncia con un formato para teatros y auditorios, arrancará el 9 de enero en Huelva. Según la promotora, el artista interpretará temas de toda su carrera como nuevas composiciones, que seguramente se recogerán en un nuevo disco que incluirá el tema ya presentado. Una canción explosiva que evoca sentimientos de nostalgia y alegría, con una progresión de acordes marca de la casa. Según recoge el músico en su página web «'El niño del espacio'» se convierte en una canción para hacerte pensar, con una letra abierta a la interpretación propia que baila con conceptos como la inocencia y la ingenuidad».

Con una producción renovada el artista y compositor malagueño experimenta con sintetizadores y melodías pegadizas. Todo esto se suma a una capa de instrumentos como pianos, guitarras y violines que otorgan a la canción una dimensión y amplitud enorme.

Mientras ultima la grabación de su nuevo álbum —cada vez más cerca de ver la luz— y empieza a trazar los primeros pasos de su próxima gira, el artista continúa presente para el gran público gracias a su papel semanal como coach en La Voz, donde conecta con nuevas generacionesa.

Desde su debut con 'Once historias y un piano', Pablo López ha construido una trayectoria sólida y reconocible, marcada por la sensibilidadla escritura profundamente emocional. Canciones como 'El Patio', 'Tu Enemigo', 'La Niña de la Linterna' o 'Quas' se han convertido en himnos que demuestran su capacidad para crear obras que perduran.