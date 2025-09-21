Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Crítica del concierto de Los Punsetes: Enérgica indiferencia

Pablo de León

Domingo, 21 de septiembre 2025, 09:24

La presencia de Los Punsetes en el festival Irun Zuzenean 2025, con una domesticación sonora de la recién inaugurada sala homónima del CBA, fue menos ... una celebración festiva que una declaración cultural. Su directo plantea un dilema interesante: ¿puede un concierto sostenerse desde la renuncia explícita al espectáculo? La respuesta, a la vista de lo vivido en Irun, es afirmativa. La inmovilidad de Ariadna, casi un ritual inquebrantable, convierte cada tema en un ejercicio de extrañamiento donde la distancia escénica fuerza a concentrarse en lo esencial: letras mordaces y guitarras abrasivas.

