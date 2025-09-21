Crítica del concierto de Los Punsetes: Enérgica indiferencia

La presencia de Los Punsetes en el festival Irun Zuzenean 2025, con una domesticación sonora de la recién inaugurada sala homónima del CBA, fue menos ... una celebración festiva que una declaración cultural. Su directo plantea un dilema interesante: ¿puede un concierto sostenerse desde la renuncia explícita al espectáculo? La respuesta, a la vista de lo vivido en Irun, es afirmativa. La inmovilidad de Ariadna, casi un ritual inquebrantable, convierte cada tema en un ejercicio de extrañamiento donde la distancia escénica fuerza a concentrarse en lo esencial: letras mordaces y guitarras abrasivas.

Los Punsetes Integrantes: Ariadna Paniagua (voz), Jorge García (guitarra), Manuel Sánchez (guitarra), Luis Fernández (bajo) y Chema González (batería).

Lugar: Sala Irun Zuzenean del Centro de Cultura y Creatividad CBA.

Asistencia 250 personas

El repertorio, que alternó himnos ya clásicos con cortes recientes, consolidó la vigencia de un proyecto que nunca ha buscado la complacencia. Canciones como 'Opinión de mierda' o 'Tu puto grupo' funcionan como espejos deformantes de la sociedad contemporánea, retratos incómodos que en la intimidad del nuevo recinto resonaron con especial nitidez. El público, entre la carcajada amarga y la adhesión fervorosa, asumió el juego con entusiasmo.

Lo que a simple vista parece un gesto inmóvil se revela como un elemento estructural: un modo de subrayar que su música no necesita artificio para imponerse. Esa austeridad escénica refuerza la claridad de su propuesta y le otorga una personalidad irrepetible. Con ello, Los Punsetes reafirman un lugar propio en la escena nacional, situándose como un grupo que incomoda y atrae al mismo tiempo, generando un eco que trasciende lo meramente musical y emocional.