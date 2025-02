Olatz Salvador abre este sábado el ciclo Gure Ahotsak

Jon Agirre Donostia Viernes, 28 de febrero 2025, 00:14 Comenta Compartir

Con un directo «pulido» para el que como banda han metido «muchas horas», una escenografía «cuidada y en forma de juego de espejos» la cantante ... donostiarra Olatz Salvador abrirá mañana en el Teatro Victoria Eugenia la séptima edición del festival Gure Ahotsak, cuarto en formato de ciclo. «Que sigan contando conmigo es una suerte, la verdad, y tener la oportunidad de actuar en el Victoria Eugenia es muy bonito». El directo comenzará a las 19.30 horas y todavía hay entradas tanto en la web del teatro como en su taquilla. Coincidiendo con el sábado de carnavales, Salvador no tiene ningún impedimento en que la gente «acuda disfrazada, por mí no hay problema», declara con humor. «Tengo un presentimiento de que será especial. A veces pasa, no sabes por qué, y lo noto», avanza.

Primeros conciertos Sabado: Olatz Salvador. Teatro Victoria Eugenia. 19.30 horas. 20 euros

Domingo. Travis Birds. Teatro Principal. 19.00 horas. 18 euros. Salvador presentará su tercer disco, 'Zainak eman' (Balaunka, 2024) aunque también habrá guiños a sus dos anteriores álbumes y varias sorpresas. «Los trabajos anteriores siempre están presentes y tienen su peso. Es la presentación del último disco, pero es casi una excusa para que el directo sea completo». Sincera y clara en sus declaraciones, no oculta que al principio estuvieron algo más «apretados, con algunos problemas y complicaciones», sobre todo «para sacar el sonido». Pero el rodaje, primero en los acústicos y después en la gira con la banda, les ha dado el empaque. Así, Salvador agradece «el esfuerzo» que han realizado Mattin Saldias (guitarra), Esti Beraza (teclados), Jagoba Salvador (bajo) y Ander Zulaika (batería), al que en el concierto de mañana sustituirá Alex Alonso. «Hemos trabajado mucho para poder hacer el directo como queremos y estoy muy contenta con el resultado final. Creo que el de mañana será especial, el teatro es bonito y habrá gente de mi entorno». Les acompañarán Igor Iglesias (sonido) y Jon Mentxaka (luces), gran apoyo para la donostiarra a la hora de diseñar la escenografía y quien le ha ayudado con el mencionado juego de espejos. «No quiero crear grandes expectativas, pero creo que aporta al directo». No será la única sorpresa para mañana, ya que Izaro, que colaboró para el disco en la canción 'Zerbaiten Zain', también cantará para deleite del público. «Siendo tan cercana... Me dijo que había comprado entrada y le dije que si venía tenía que cantar». Así lo hará. Travis Birds el domingo El domingo será el turno de Travis Birds, que llevará su gira 'Jardín del Deseo Tour' y su «concierto enérgico» al Teatro Principal. Autora, entre otros, de 'Coyotes', tema principal de la serie española 'El embarcadero', en 2021 lanzó 'La Costa de los Mosquitos' que tuvo una excelente acogida y se coló en las listas como uno de los mejores del año. Dos años después llegó 'Perro Deseo' con canciones «más luminosas». La semana que viene completan Gure Ahotsak la cantautora Amaia Miranda con su trabajo 'Cuando se nos mueren los amores', con el que ha logrado hacerse un hueco entre la música de autor y el folk nacional (6 de marzo, Victoria Eugenia Club); el grupo madrileño Ginebras, «la apuesta más gamberra» de la edición (7 de marzo, Victoria Eugenia); y la hondarribiarra Miren Iza, liderando Tulsa, clausurará el certamen (9 de marzo, Principal).

