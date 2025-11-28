Oarsoinua se celebra viernes y sábado con El Drogas como cabeza de cartel

La decimotercera edición del festival Oarsoinua se celebra viernes y sábado en la sala Lekuona Fabrika de Errenteria con la doble actuación de El Drogas. ... Las entradas para ver en directo al exlíder de Barricada están agotadas desde hace meses para los dos días. Oarsomusika, asociación cultural que organiza el festival, ha programado hoy junto al navarro a Iluna, banda de rock y metal de Oarsoaldea. Mientras que mañana actuarán antes que El Drogas los locales Nun y los catalanes Periferia, joven formación con dos discos a sus espaldas. Tras un año de ensueño, en 2026 formarán parte de la gran mayoría de festivales de rock del Estado.

El Drogas es el proyecto definitivo y fundamental en el que Enrique Villarreal da rienda suelta a sus composiciones actuales, a toda una vida dedicada a la música, también repasando su carrera al frente de las bandas que ha liderado, además de Barricada, otras como La Venganza de la Abuela o Txarrena.

Villarreal lideró Barricada desde su fundación en 1982 hasta la separación de la banda en 2011, para después enfocar su carrera en solitario en la que ha publicado discos como 'Demasiado tonto en la corteza', 'Un día nada más', el quíntuple 'Sólo quiero brujas en esta noche sin compañía' o 'El largo sueño de una polilla'.