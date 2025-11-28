Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

El Drogas, durante un directo. Daniel Fernández

Oarsoinua se celebra viernes y sábado con El Drogas como cabeza de cartel

DV

Viernes, 28 de noviembre 2025, 07:19

Comenta

La decimotercera edición del festival Oarsoinua se celebra viernes y sábado en la sala Lekuona Fabrika de Errenteria con la doble actuación de El Drogas. ... Las entradas para ver en directo al exlíder de Barricada están agotadas desde hace meses para los dos días. Oarsomusika, asociación cultural que organiza el festival, ha programado hoy junto al navarro a Iluna, banda de rock y metal de Oarsoaldea. Mientras que mañana actuarán antes que El Drogas los locales Nun y los catalanes Periferia, joven formación con dos discos a sus espaldas. Tras un año de ensueño, en 2026 formarán parte de la gran mayoría de festivales de rock del Estado.

