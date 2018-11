«En esta nueva etapa no tengo necesidad de esconder nada» Ibai Marín, en una imagen promocional. Ibai Marín presenta el viernes 'Bidean naiz', un debut en solitario de corte «autobiográfico» y sonido folk rock JUAN G. ANDRÉS SAN SEBASTIÁN. Miércoles, 7 noviembre 2018, 06:49

En 2015 los guipuzcoanos Hira publicaron su quinto y último disco antes de tomarse un descanso, pero su líder, Ibai Marín (Donostia, 1978), no aguantó ni un mes y medio sin coger la guitarra. «No podía estar sin música. Decidí seguir en solitario y empecé a tocar en bares», recordaba ayer. Pronto reunió nuevas composiciones, formó otra banda y decidió autoeditar un disco, 'Bidean naiz', con el que quiere dejar claro que sigue en la carretera «con las mismas ganas».

Gemma González, responsable de Ladyred Management y Producciones, destacó los 15 años que su representado lleva en la música y avanzó que su debut en solitario es el trabajo «personal e intimista» de alguien que pone «pasión e ilusión» en todo lo que hace. El músico lo presentará este viernes en una función gratuita que comenzará a las 20.00 horas en Kutxa Kultur Kluba con Capitán Tortuga como teloneros.

Grabado en el estudio AME de Mutriku con Axular Arizmendi a los mandos, el álbum reúne ocho canciones vinculadas a la tradición del folk rock, aunque también hay algo de blues y en su rasgada voz asoma a menudo el pasado de Marín en el hard rock y el metal. El artista dice haber creado una obra «autobiográfica» que ha funcionado a modo de «autoterapia». «En esta nueva etapa de mi vida no tengo necesidad de esconder nada y quiero contar las cosas que me preocupan sin miedo», aseguró ayer un autor que ha comenzado a utilizar el castellano con la esperanza de que se le abran «más puertas». «La esencia de este disco es lo orgánico», añadió el músico, que defiende la autenticidad en su trabajo. «Para mí el cara a cara es muy importante, lo veo como un modo de reflejar mejor la verdad. Nunca me ha gustado usar samplers ni adornos», insistió el artista, que ha contado con un elenco de grandes intérpretes: Dann Hoyos y Aritz Pardina (guitarras), Rafa Acebes (piano y órgano Hammond), Ramón Pérez (orquestación), Álex Lobato (batería), Harkaitz Bastarrika (bajo) y Libana Taboada (coros).