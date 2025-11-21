Niña Coyote eta Chico Tornado y Gailu vuelven a unir fuerzas, ahora en directo en Dabadaba

Rock árido y pesado, «sus señas de identidad», es lo que ofrecerán hoy a partir de las 20.30 horas Niña Coyote eta Chico Tornado ... en la sala donostiarra Dabadaba para presentar 'Atea', su quinto álbum, «más directo», con un deje «más punk» que los anteriores. Concierto muy esperado, tanto por los programadores como por sus seguidores –las entradas se agotaron hace tiempo ya–, pues ha habido que esperar para dejar aire entre el directo en Anoeta y poder girar por varias ciudades. Además, tendrá un añadido especial, ya que les acompañará Gailu. Una de esas sumas que más bien multiplican el espectáculo.

Cartel: Niña Coyote eta Chico Tornado y Gailu.

Día y hora: Hoy, a las 20.30 horas.

Lugar: Dabadaba (Donostia).

Entradas: Agotadas.

Amigos y fans mutuos, unieron fuerzas en aquel poderoso 'split' –'Euzko Polizia' y 'Ulehertu'– que por temas de agenda no pudieron presentar como querían. Se han ido quitando la espina poco a poco durante el otoño y seguro que hoy la energía desbordará Dabadaba. «Sobre todo nos une es la amistad, son colegas desde hace muchos. Somos fans cruzados, estamos en contacto continuamente, y cuando pensamos en armar la gira por Euskal Herria pensamos en invitarles porque había quedado pendiente lo del split. Ellos también estarán con su disco, así que será un fiestón», explicaban en la entrevista a este periódico.

La música sonará a partir de las 20.30 horas, las puertas abrirán media hora antes, pero no hay una sola entrada.