Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Urgente Retenciones en la AP-8 en Mendaro, sentido Irun, tras hacer un camión la tijera
Logo Patrocinio
Niña Coyote eta Chico Tornado, durante el directo que ofrecieron en el macroconcierto de Fermin Muguruza en Anoeta. Lobo Altuna

Niña Coyote eta Chico Tornado y Gailu vuelven a unir fuerzas, ahora en directo en Dabadaba

Tras realizar el 'split' con dos canciones y no poder girar, se quitan la espina hoy en la sala donostiarra

Jon Agirre

Jon Agirre

Donostia

Viernes, 21 de noviembre 2025, 06:31

Comenta

Rock árido y pesado, «sus señas de identidad», es lo que ofrecerán hoy a partir de las 20.30 horas Niña Coyote eta Chico Tornado ... en la sala donostiarra Dabadaba para presentar 'Atea', su quinto álbum, «más directo», con un deje «más punk» que los anteriores. Concierto muy esperado, tanto por los programadores como por sus seguidores –las entradas se agotaron hace tiempo ya–, pues ha habido que esperar para dejar aire entre el directo en Anoeta y poder girar por varias ciudades. Además, tendrá un añadido especial, ya que les acompañará Gailu. Una de esas sumas que más bien multiplican el espectáculo.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    La nieve llega a Gipuzkoa y junto a los intensos chubascos preludian que lo peor está por llegar
  2. 2 Roban una bicicleta de 20.000 euros al piloto Jorge Martín durante el Gran Premio de Motos de Cheste
  3. 3 Izaskun, la cocinera que comparte la receta de alubias de su madre: Â«Manjar absolutoÂ»
  4. 4 Así era uno de los campings más famosos de Gipuzkoa hace 50 años: «Una maravilla antes y ahora»
  5. 5

    El Supremo condena al fiscal general por revelación de secretos y le inhabilita dos años
  6. 6

    Herido grave un trabajador de 44 años tras caer de gran altura en una obra de Azpeitia
  7. 7 El Superior vasco eleva a 88 años de cárcel la pena al monitor de surf de Hondarribia condenado por abusos sexuales a once menores
  8. 8

    Así es la mochila de supervivencia que Cataluña ha propuesto que tengan a mano todos los hogares
  9. 9

    La Ertzaintza investiga seis robos en viviendas de áreas rurales de Oñati este fin de semana
  10. 10 Marlaska discrepa con la Ertzaintza y asegura que «no es necesario para prevenir delitos» publicar la nacionalidad de los detenidos

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariovasco Niña Coyote eta Chico Tornado y Gailu vuelven a unir fuerzas, ahora en directo en Dabadaba

Niña Coyote eta Chico Tornado y Gailu vuelven a unir fuerzas, ahora en directo en Dabadaba