Nacho Vegas anuncia nuevo disco y gira, con parada en Donostia el 6 de febrero

El artista asturiano Nacho Vegas ha informado este martes de dos grandes noticias para sus seguidores. Por un lado, que en enero publicara 'Vidas semipreciosas' ... ´, su esperado nuevo álbum; y, por otro lado, que acto seguido iniciará una gira con cerca de 20 conciertos. Para sus fsns guipuzcoanos, el tour pasará después por Donostia el 6 de febrero. Las entradas para toda la gira se pondrán a la venta mañana jueves a partir de las 11.00 horas en lasttour.org.

Le acompañarán sobre el escenario Joseba Irazoki a la guitarra y Miren Narbaiza a la guitarra y los coros. No faltarán tampoco Manu Molina a la batería, sus co-productores Hans Laguna y Ferran Resines desde que cambió su formación de estudio y directo tras la gira 'Violética' o Cristian Pallejà, responsable del sonido del álbum, tras la mesa de sonido.

Recientemente publicó 'Alivio', el primer adelanto en el que reflexiona sobre el hedonismo como único consuelo, que tuvo gran acogida y desde la promotora avanzan que antes de enero habrá «más sorpresas». «Siempre leal a las raíces y consecuente con su posicionamiento, continúa ampliando el cancionero que a tantos acompaña desde hace más de dos décadas», apuntan.

Otras fechas de la 'Vidas semipreciosas' serán: Mieres (30 de enero de 2026), L'Infiestu (31 de enero), León (13 de febrero), Santiago (14 de febrero), Sevilla (19 de febrero), Córdoba (20 de febrero), Granada (21 de febrero), Valencia (26 de febrero), Reus (28 de febrero), Badajoz (10 de abril), Cáceres (11 de abril), Valladolid (18 de abril), Madrid (23 de abril), Bilbao (15 de mayo), Vitoria (16 de mayo), Pamplona (28 de mayo), Zaragoza (29 de mayo), Barcelona (30 de mayo) y Málaga (24 de junio). Próximamente se anunciarán más fechas de América Latina.