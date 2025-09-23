Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

'Vidas semipreciosas'

Nacho Vegas anuncia nuevo disco y gira, con parada en Donostia el 6 de febrero

Joseba Irazoki a la guitarra y Miren Narbaiza a la guitarra y los coros le acompañarán en el tour 'Vidas semipreciosas'

J. A.

Martes, 23 de septiembre 2025, 17:03

El artista asturiano Nacho Vegas ha informado este martes de dos grandes noticias para sus seguidores. Por un lado, que en enero publicara 'Vidas semipreciosas' ... ´, su esperado nuevo álbum; y, por otro lado, que acto seguido iniciará una gira con cerca de 20 conciertos. Para sus fsns guipuzcoanos, el tour pasará después por Donostia el 6 de febrero. Las entradas para toda la gira se pondrán a la venta mañana jueves a partir de las 11.00 horas en lasttour.org.

