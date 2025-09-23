Nacho Vegas anuncia nuevo disco y gira, con parada en Donostia el 6 de febrero
Joseba Irazoki a la guitarra y Miren Narbaiza a la guitarra y los coros le acompañarán en el tour 'Vidas semipreciosas'
J. A.
Martes, 23 de septiembre 2025, 17:03
El artista asturiano Nacho Vegas ha informado este martes de dos grandes noticias para sus seguidores. Por un lado, que en enero publicara 'Vidas semipreciosas' ... ´, su esperado nuevo álbum; y, por otro lado, que acto seguido iniciará una gira con cerca de 20 conciertos. Para sus fsns guipuzcoanos, el tour pasará después por Donostia el 6 de febrero. Las entradas para toda la gira se pondrán a la venta mañana jueves a partir de las 11.00 horas en lasttour.org.
Le acompañarán sobre el escenario Joseba Irazoki a la guitarra y Miren Narbaiza a la guitarra y los coros. No faltarán tampoco Manu Molina a la batería, sus co-productores Hans Laguna y Ferran Resines desde que cambió su formación de estudio y directo tras la gira 'Violética' o Cristian Pallejà, responsable del sonido del álbum, tras la mesa de sonido.
Recientemente publicó 'Alivio', el primer adelanto en el que reflexiona sobre el hedonismo como único consuelo, que tuvo gran acogida y desde la promotora avanzan que antes de enero habrá «más sorpresas». «Siempre leal a las raíces y consecuente con su posicionamiento, continúa ampliando el cancionero que a tantos acompaña desde hace más de dos décadas», apuntan.
Otras fechas de la 'Vidas semipreciosas' serán: Mieres (30 de enero de 2026), L'Infiestu (31 de enero), León (13 de febrero), Santiago (14 de febrero), Sevilla (19 de febrero), Córdoba (20 de febrero), Granada (21 de febrero), Valencia (26 de febrero), Reus (28 de febrero), Badajoz (10 de abril), Cáceres (11 de abril), Valladolid (18 de abril), Madrid (23 de abril), Bilbao (15 de mayo), Vitoria (16 de mayo), Pamplona (28 de mayo), Zaragoza (29 de mayo), Barcelona (30 de mayo) y Málaga (24 de junio). Próximamente se anunciarán más fechas de América Latina.
Límite de sesiones alcanzadas
El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a las vez.
Por favor, inténtalo pasados unos minutos.
Sesión cerrada
Al iniciar sesión desde un dispositivo distinto, por seguridad, se cerró la última sesión en este.
Para continuar disfrutando de su suscripción digital, inicie sesión en este dispositivo.
¿Tienes una suscripción? Inicia sesión
Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores
¿Ya eres suscriptor?Inicia sesión
Necesitas ser suscriptor para poder votar.