Musikaste cierra su 53ª edición con «protagonismo local»

«Si no fuera por Eresbil y por Musikaste tendríamos un montón de obras que quedarían enterradas en archivos». Con larga experiencia en Alemania, país ... del que envidia la habilidad de marketing, Diego Martin-Etxebarria tiene claro que la cita de este fin de semana en Errenteria es fundamental para dar a conocer el trabajo de «los compositores que tenemos en casa». Bajo su dirección, Euskadiko Orkestra protagonizará mañana el concierto que pondrá broche al festival con un programa que ofrecerá obras de Mocoroa, Basurko, Loidi y Guridi. «Cada una dura entre 15 y 20 minutos, suficiente como para que cada una tenga su propia independencia».

Hoy. Corales juveniles de Euskal Herria. 19.30 horas.

Mañana. Euskadiko Orkestra, dirigida por Diego Martin-Etxebarria. A las 19.00 horas.

Lugar. Lekuona Fabrika.

Entradas. 7 euros.

La elección no es casual y tiene un objetivo claro: «generar cuatro ambientes diferentes y cuatro emociones distintas». Al nos ser piezas de dos o tres minutos, apunta Martin-Etxebarria, el trabajo del director «no es dar homogeneidad al concierto», más bien dejar hacer a la música, que es «emocionalidad». «A veces pensamos mucho más desde la mente y la intelectualidad, pero cada uno de estos compositores tiene una manera de explicar sus emociones. Yo tengo que entenderlos para transmitirlos tanto a la orquesta como al público», explica.

Trabajo de trampolín

Más aún con el «desconocimiento» que detecta Martin-Etxebarria. Y no es una crítica solo al público, ya que ni él mismo sabía que Mocoroa tuviera una ópera. «Lo he descubierto a través de este programa». Apunta que, quizá artistas como Jesús Guridi, «emblema de la música vasca» o Arriaga, han podido «opacar a otros compositores que tienen obras espectaculares».

Si el programa, con una «selección preciosa» y una «música muy descriptiva» que permite «escuchar perfectamente la historia de lo que está explicando» fuera poco, la compañía de Andra Mari Abesbatza, dirigido por Andoni Sierra, le dará «otro empaque, otro salto de calidad». «La música vocal tiene algo especial que permite conectar, hay una parte emocional que no se quita». Y lo compara con un instrumento: «Aunque sea en la ducha todos somos capaces de cantar, pero tocar un instrumento ya es algo que queda más lejos».

Por último, Martin-Etxebarria reflexiona sobre los ciclos especializados. «Están muy bien como descubrimiento, pero hasta que un programador no hace la apuesta de sacar el repertorio a un programa general y lo normalice...». Así, espera que pueda ser un trampolín. «Muchas veces pasa. 'Ah sí, me suena el nombre, pero no sé cómo suena la música'».