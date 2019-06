Musikagela Fest programa nueve bandas de Donostia La primera edición de Musikagela Fest tuvo lugar en el Jardín de la Memoria de Riberas de Loiola. / Sara Santos La plaza Easo acogerá la segunda edición de esta cita el próximo 6 de julio EL DIARIO VASCO SAN SEBASTIÁN. Jueves, 27 junio 2019, 07:34

Desde el rock and roll de 'Los Willys' hasta el «pop circunstancial» de 'Los Hormigones', un total de nueve bandas donostiarras participarán en la segunda edición del festival Musikagela Fest el próximo 6 de julio. La plaza Easo de Donostia será esta vez el escenario de los conciertos, que se desarrollarán desde las doce del mediodía hasta las once de la noche. Junto a estos grupos locales, actuará la banda llegada desde Barcelona 'The Sick Boys', reconocida dentro del panorama musical.

El cartel del festival está formado por nueve grupos de jóvenes músicos que ensayan en los locales de Egia e Intxaurrondo que ofrece Donostia Kultura y forman o han formado parte de los ciclos de conciertos del proyecto Musikagela, un servicio municipal que gestiona Donostia Kultura desde 2005. Con el objetivo de dinamizar la actividad musical en la ciudad surge el festival Musikagela Fest, que suma su segunda edición y se organiza en el marco del circuito de conciertos Dkluba, que busca visibilizar estos proyectos musicales.

La jornada tendrá dos partes y en la primera, como aperitivo, se ofrecerán tres conciertos, desde el mediodía hasta las 14.30 horas. 'Los Willys', grupo integrado por cinco jóvenes de Gros de entre 11 y 13 años abrirá el cartel, al que seguirá 'Latitud 43' con Rubén Martín, Xabi Mendiluze, Dani y Pedro Abaos y 'Hot Potato Blues', una nueva banda de blues y rhythm&blues formada por Iñigo Elena, Asier Nieto, Alberto Bosch, Juanra Etxaburua y Txenan Calvo.

Segunda sesión

La música regresará a 18.00 horas para dar paso a la banda de pop-rock 'Ladrones de Guitarras', la actuación en solitario de 'Gartxot', 'Los Hormigones' y su «pop circunstancial», la guitarra de 'Raitx', el trío donostiarra 'Baiona', el rock and roll de 'Radiocaster' y los barceloneses 'The Sick Boys', que cerrarán el ciclo de conciertos de Musikagela Fest.

Durante la jornada se realizará una taller de manualidades infantil de 18.00 a 20.00 horas de la tarde.