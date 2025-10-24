Musika Gela: 70 espectáculos para 9.000 espectadores

Aunque formalmente comenzó este pasado jueves, el programa Musika Gela alcanza este sábado su primer hito con la 'sesión relajada' de su espectáculo 'Musika Tantak' ... que acogerá la sede de la Euskadiko Orkestra, a partir de las 12.00 horas. Pero ésta es tan sólo la primera cita destacada de una programación que cuando concluya, allá por el próximo mes de mayo, habrá realizado más de 70 actividades para más de 9.000 espectadores.

Impulsado por la Euskadiko Orkestra en colaboración con la Diputación, el Ayuntamiento donostiarra, Kursaal Eszena y El Diario Vasco junto a la Red Municipal de Teatros de Vitoria, Musika Gela nació hace tres décadas como un programa de Conciertos en Familia hasta crecer y convertirse en lo que es en la actualidad: una herramienta educativa, en favor de la inclusión y en contra de la desigualdad, en diversos formatos y líneas de actuación. El resultado: por un lado, llevar de su habitación al escenario a los creadores con algún tipo de discapacidad; por otro, acercar a los escolares por primera vez a una orquesta sinfónica.

El director de Juventud de la Diputación Foral de Gipuzkoa, Isaac Palencia; el concejal delegado de Diversidad, Inclusión y Medio Ambiente del Ayuntamiento de San Sebastián, Iñigo García; el director general de Euskadiko Orkestra, Roberto Ugarte; el coordinador del programa, Mikel Cañada; la adjunta a la dirección artística de Kursaal Eszena, Oihana Muguerza; y la representante de Relaciones Institucionales y Eventos Corporativos de El Diario Vasco, Maite Vidaur, han presentado este viernes el programa en la sede donostiarra de la EO.

En esta edición, a las dos producciones que ya se pudieron ver el año pasado en el Kursaal –'Musika tantak' y 'Logelan logale'–, se suman otros dos espectáculos: 'Nire ama antzara' y 'Arriaga bizi da'. En rigor, también los dos primeros montajes se 'estrenan' esta temporada ante los públicos escolares. En el caso del 'Musika tantak' de este sábado, se ofrecerá en lo que los organizadores denominan 'sesión relajada', esto es, en una actuación con las luces del recinto encendidas, sin problemas para hacer ruido, ni para entrar y salir de la sala. El objetivo es eliminar los reparos que los padres puedan tener a la hora de llevar a sus hijos a un concierto que, en otro formato, resulta incompatible con el carácter inquieto.

Con las entradas ya a la venta a partir de tres euros, 'Musika tantak' propone un concierto con la inclusión como protagonista y la interacción entre público e intérpretes como instrumento. Tras este pase, el montaje estará en el auditorio de la sede de Miramon del lunes al jueves de la próxima semana para las sesiones escolares.

A partir delas composiciones que Maurice Ravel realizó inspirándose en los cuentos de Charles Perrault como protagonistas, el segundo espectáculo llegará en condición de estreno a la sede de la Euskadiko Orkestra del 10 al 19 de febrero –con 'sesión relajada' el día 14–, y bajo el título de 'Nire Ama Antzara'. El montaje dirigido al escolares de la etapa infantil, la propuesta sustituye las palabras por imágenes creadas en un teatro de sombras a cargo de niños, acompañados musicalmente por un formato de viento.

Accesibilidad y participación

Al igual que 'Musika tantak', 'Logelan logale' también se pudo ver en mayo del pasado año en el Kursaal, pero en este curso pasa a representarse para alumnos de primaria. Será el 21 y el 22 de abril en ese mismo auditorio donostiarra. Una vez más con la accesibilidad y la participación como ejes centrales del montaje escrito por Leire bilbao ymusicalizado por Jagoba Astiazaran., más de mil escolares interpretarán diez canciones junto a los músicos de la Euskadiko Orkestra.

El cuarto espectáculo y segundo estreno será 'Arriaga bizi da' un personaje que, tal y como señaló Mikel Cañada, cuenta con la ventaja de que, como no sabemos nada sobre su persona y murió muy joven, permite ficcionalizarlo. «No sabemos si era alto o bajo, guapo o feo, si le gustaban las chicas o los chicos. Sin embargo, su música sigue vive porque a ver qué orquesta no ha interpretado alguna de sus obras». La obra se representará el 9 de mayo en la Sala de Cámara del Kursaal.

Por si fuera poco, Musika Gela mantiene también sus programas Musikazaleak –en el que personas con discapacidad trabajan durante todo el año en un proyecto que presentan a final de curso–, y los ensayos abiertos –de gran éxito entre las personas mayores–.