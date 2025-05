Un músico de The E Street Band asistirá a un acto en la librería Zubieta de Donostia El bajista del grupo de Springsteen, Garry Tallent, estará el 23 de junio con su compañera, Nicki Germain, en la firma de ejemplares de su libro de fotos

Alberto Moyano San Sebastián Jueves, 1 de mayo 2025, 10:27 Comenta Compartir

El bajista de The E Street Band de Bruce Springsteen acompañará a su prometida, Nicki Germain, en la firma del libro de la fotógrafa que tendrá lugar en la librería Zubieta el próximo 23 de junio. Así lo ha anunciado la propia Germain en sus redes sociales, en donde ha dado cuenta de los actos que protagonizará en diferentes establecimientos de las ciudades europeas por donde pasará la gira veraniega de Bruce Springsteen.

En el caso de Donostia, la firma de ejemplares de su libro 'Springsteen: Liberty Hall' tendrá lugar el lunes 23 de junio -entre los conciertos del 21 y el 24 programados en el Estadio de Anoeta-, de 16.00 a 19.00 horas. El volumen de Germain reúne 95 fotografía en color y en blanco y negro que realizó durante las cuatro noches de marzo de 1974 en las que el músico de New Jersey actuó en Houston acompañado de un grupo que aún no se llamaba The E Street Band, pero en el que sí figuraban varios de sus futuros componentes. Entre ellos, el propio Tallent.

'Springsteen: Liberty Hall', del que el año pasado ya se anunció una única tirada de 5.000 ejemplares, ya se encuentra disponible en la librería donostiarra de la calle Reyes Católicos a un precio de 85 euros. El voluminoso libro captura a Springsteen y a su entorno en un momento en el que sus dos primeros discos no habían triunfado como esperaba y en vísperas de publicar un 'Born to Run' que superaría todas las expectativas.

Es habitual que Germain aproveche estas giras para organizar firmas de su libro en establecimientos de las ciudades en las que hay concierto. El pasado año, por ejemplo, estuvo en la librería Calders de Barcelona para explicar las circunstancias en las que se gestó este trabajo que, con excepción de una foto publicada por Rolling Stone, ha permanecido inédito medio siglo.

Por otro lado, Springsteen ha mostrado su interés en realizar durante su estancia donostiarra una visita privada a la Catedral del Buen Pastor, según han transmitido sus representantes al Ayuntamiento de San Sebastián.