El músico estadounidense Zach Bryan actuará en Illunbe del 27 de mayo Será el único concierto que ofrezca en España el cantante country dentro de la gira que iniciará en marzo

Itziar Altuna San Sebastián Lunes, 24 de noviembre 2025, 19:45 Comenta Compartir

Tras batir el récord del concierto con más entradas vendidas de la historia de Estados Unidos (con 112.000 espectadores en el Michigan Stadium de Ann Arbor), el exitoso cantante country Zach Bryan recalará en San Sebastián el 27 de mayo dentro de su nueva gira 'With Heaven On Tour' que le llevará a más de 40 ciudades norteamericanas y europeas. El de Illunbe será el único concierto que ofrecerá en España, tal y como confirmó ayer la promotora Get In, y le acompañarán Ben Howard y Keenan O'Meara como artistas invitados.

Será el primer concierto que ofrezca en Donostia, aunque el músico estadounidense ya estuvo en la ciudad el pasado mes de junio. El cantante de 29 años, originario de Oklahoma y con millones de seguidores en redes, acudió junto a un grupo de amigos al concierto que ofreció Bruce Springsteen en Anoeta –compartió con sus seguidores una fotografía con el Boss– y también disfrutó de la playa de la Concha y de los atardeceres donostiarras, como dejó plasmado en sus redes sociales.

Las entradas para el concierto que ofrecerá en Illunbe saldrán a la venta el viernes 5 de diciembre a las 10.00 horas a través de doctormusic.com, entradas.com y zachbryan.com. Habrá entradas de pista y de grada con precios que oscilarán entre los 75 y 170 euros (gastos de distribución no incluidos). Para este concierto habrá también preventa del artista a partir del miércoles 3 de diciembre a través de zachbryanpresale.com. Zach Bryan se embarcará en su mayor gira internacional el próximo 7 de marzo con más de 40 fechas confirmadas en Norteamérica y Europa. Comenzará el 7 de marzo en St. Louis (Missouri) y concluirá el 10 de octubre en el Jordan-Hare Stadium de Auburn (Alabama). Su actuación en Donostia se enmarca en este tour, que coincidirá con el lanzamiento de su nuevo álbum, 'With Heaven on Top', que verá la luz el próximo 9 de enero.

El músico estadounidense, que se hizo conocido por subir sus canciones a YouTube antes de convertirse en una estrella de la música country, viene de una gira otoñal con entradas agotadas en los principales estadios de fútbol americano universitario de Estados Unidos,

Temas

Música

Illunbe