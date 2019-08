La música ya suena en la quinta edición de Glad Is The Day Una de las actuaciones del certamen este domingo / José Mari López EL DIARIO VASCO Domingo, 4 agosto 2019, 14:15

Un total de 16 nombres integran el jugoso cartel de la quinta edición de Glad Is The Day, festival gratuito que este domingo llena de música cada rincón de Cristina Enea. A partir de las 12.00 horas, el parque de Egia está recibiendo a grupos como Potato, Grande Days, Los Estanques y The Limboos, así como a Le Parody, Brava, Alvva y Meca Bae DJ, entre otros.

«Nos enorgullece que sea una cita ya consolidada en la vorágine del verano donostiarra, que a veces es tan para afuera», ha asegurado esta semana Álex López Allende, socio del Dabadaba. Esta sala y Le Bukowski ejercen de programadores y coordinan la producción de una cita que «ha pasado a ser una actividad 100% de Donostia Kultura», es decir, de titularidad municipal. «Y está bien que sea así porque el esfuerzo principal para que esto se consolide es de la ciudad», ha añadido.

Glad Is The Day 2019 Escenario principal 12.00 horas Susmara. 12.50 Bloody Magic Nails. 13.40 Mice 14.40 Grande Days 15.50 Potato 17.20 The Lookers 18.40 Los Estanques 20.00 The Limboos Escenario Ruina Sónica 12.00 Joven Mata B2B Bellaca DJs 13.00 Le Parody (live) 14.00 Brava DJ 15.15 Khaled (live) 16.00 Skyhook DJ 17.30 Chico Blanco (live) 18.15 Alvva DJ 19:30 Merca Bae DJ.

A su juicio, el festival ha cogido «velocidad de crucero» y «no sólo es un evento claramente musical, sino también un evento de barrio». «La forma que ha ido tomando en las tres últimas ediciones parece bastante estable, así que la idea es repetir esquemas: por un lado, en el escenario principal habrá grupos de guitarras entre el riesgo y lo popular y, por otro, en el pequeño habrá más vanguardia», detalla.

Los vitorianos Potato, pioneros del reggae en el Estado, son el principal reclamo de un festival que en esta edición ha optado por un cabeza de cartel más conocido.

También explotarán su vertiente más lúdica los miembros de The Limboos, banda madrileña conocida por su particular rhythm and blues exótico. Además, también habrá dos jóvenes bandas locales del servicio Musikagela de Donostia Kultura: Susmara, que practica el pop-rock, y Bloody Magic Nails, combo de indie-punk integrado por miembros de No Wolf y los desaparecidos Albert Cavalier. Completan la oferta en el escenario principal The Lookers, trío de Ziburu que «desprende el espíritu juvenil y vertiginoso que imprime el mejor rock and roll fundamentado en el coraje y la energía»; Mice, el proyecto personal de la eibartarra Miren Narbaiza (Napoka Iria), caracterizado por «atmósferas oscuras, distorsiones y tempos sutiles mezclados con momentos de más viveza y ritmo», y los donostiarras Grande Days, que acaban de publicar 'A Way To Collapse' (2018), una muestra de rock intenso y atmosférico no muy fácil de calificar.

Por su parte, el escenario pequeño, denominado Ruina Sónica, mantiene la «misma filosofía». Hay actuaciones vinculadas al hipo hop y a los sonidos urbanos que atraen a los más jóvenes. Destaca Le Parody, cuyo último trabajo «es uno de los discos del año». Y por el mismo lugar también está previsto que pasen, en este orden, Bellaca b2b, Joven Mata DJs, Brava DJ, La Dani (live), Skyhxxk DJ, Chico Blanco (live), Alvva DJ y Merca Bae DJ.