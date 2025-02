«La música me ha salvado la vida desde niña: hago canciones para poder volar»

Mitxel Ezquiaga San Sebastián Miércoles, 26 de febrero 2025, 01:00 Comenta Compartir

A veces, por fortuna, la magia sigue surgiendo: uno llama a una artista para la clásica entrevista previa a un concierto y de pronto te atrapa el relato de una mujer sincera que se salta los cánones. María José Llergo (Pozoblanco, Córdoba, 1994) llega el viernes al Victoria Eugenia con su show 'Ultrabelleza'. Con la misma naturalidad con la que dice que aprendió a cantar flamenco escuchando a su abuelo en el campo te asegura sin falsas modestias que el concierto de Donostia será «inolvidable, porque cada noche me entrego en el escenario».

Será su segundo intento en San Sebastián después de que la actuación del año pasado en el festival Miramar Gauak se suspendiera por la lluvia a los veinte minutos de empezar. No define su estilo «para no ponerme límites». Como muestra de sus múltiples registros, el pasado fin de semana se sumó al concierto de Love of Lesbian en Madrid cantando un impresionante 'Lucha de gigantes', de Antonio Vega, con Santi Balmes.

– The New York Times ensalzó su disco 'Ultrabelleza' y su forma de mezclar el flamenco con otros estilos. Gracias por atender a El Diario Vasco, que es algo más txikito que el Times...

Ideas «Mi música defiende los derechos humanos y la libertad de la mujer: soy una mujer libre»

– ¡Es un placer, yo hablo igual con cualquier ser humano! ¡Gracias a vosotros por interesaros y dejarme explicar a los vascos qué es lo que hago!

– Viene al teatro Victoria Eugenia, bajo techo: no habrá riesgo de suspensión por lluvia como ocurrió en Miramar...

–(risas) Qué bien, porque a mí me gusta terminar los conciertos... Lo de Miramar fue una pena, pero la seguridad del equipo, del público y de las instalaciones eran lo más importante. Hay que sobreponerse a las dificultades. El rato que estuve cantando ahí, al lado de la bahía, lo disfruté muchísimo.

– Vuelve al norte usted, que es puro sur. Parecen polos opuestos, pero en el País Vasco hay muchos seguidores del flamenco o del nombre que tenga su estilo tan personal.

– Sí, además es un día simbólico, porque el viernes es 28 de febrero, el Día de Andalucía: San Sebastián es un buen sitio para celebrarlo y compartir el legado de mi tierra con todos vosotros. En el norte hay muchísima afición y mucho respeto cultural: la distancia del arte no es tan importante como la distancia geográfica.

Estilo «Hago flamenco y algo más: no me defino porque sería poner límites. Mi 'estilo' es transmitir emociones»

– ¿Cómo define usted su estilo?

– No lo defino: cuando tú defines algo lo limitas, lo acotas. Yo transmito mis emociones a través de las canciones, y ya está: ese es mi estilo. Tengo un gran poso flamenco porque soy de Andalucía y es la música que aprendí a cantar, con mi abuelo, en el campo. Mis canciones tienen por eso el toque de Andalucía, pero a la hora de crear y experimentar no me pongo etiquetas. Soy autora: escribo y compongo lo que canto. Se mezclan tantas cosas ahí... ¡Yo lo que quiero es volar!

– Su música-sin-etiquetas- convoca públicos muy diferentes, desde amantes del flamenco hasta modernos, desde jóvenes hasta veteranos.

– Lo más bonito de mi proyecto es que en los conciertos se juntan personas de todas las edades. Eso me llena: la música es un lenguaje universal que aúna a todos los seres humanos y su necesidad de sentir. Sentir cosas bonitas pero sentir también cosas dolorosas que se transforman en historias bellas. Yo quiero a mi público.

–Habla a menudo de su abuelo, que influyó poderosamente en su música, pero sobre todo en la vida.

– Sí, es mi mayor referente, mi maestro de vida y, sin quererlo él, solo por proximidad, mi maestro de cante. Es la persona más importante para mí. Ahora tiene 95 años. Lo quiero muchísimo. Era agricultor y ganadero, tenía cabritas y a cada una le ponía el nombre de un nieto. A la que puso mi nombre, María José, era negrita, como yo...

– ¿Cómo escribiría su autorretrato para que la conociera quien no sabe nada de usted?

– María José era un niña en un pueblo de Córdoba llamado Pozoblanco, en Sierra Morena. Estaba enamorada de los animales, de la naturaleza y de cantar. Cuando era chiquita acompañaba a su abuelo al campo y mientras él cavaba y hacía surcos le escuchaba cantar. Ahí descubrió el instrumento más maravilloso que existe, la voz. Así que imitó a su abuelo hasta que el abuelo dijo: qué bien, la niña canta casi tan bien como yo, ahora busca tu estilo y canta a tu manera. Y empecé a perderme por el campo buscando inspiración, escuchando los trinos de los pájaros a los que intentaba imitar. Y enseguida vi que se me daba mejor contar mis emociones cantando que hablando. Lo bueno y lo malo de mis sentimientos lo canalizo cantando. Aprendí a hallar belleza en el dolor, vi que esa forma de manifestar mis sentimientos interesaba a los demás y decidí que la música podía ser mi camino.

Raíces «Mi abuelo, que ahora tiene 95 años, es mi maestro: aprendí a su lado mientras él trabajaba en el campo»

– Con su familia pensó que había que poner base 'académica' a esas virtudes.

– Tuve la suerte de contar con la complicidad de mis padres. En la medida de sus posibilidades me facilitaron el camino. A los 8 años entré en el Conservatorio de mi pueblo y estudié violín durante diez años. Por un lado 'aprendía' voz con mi abuelo y por otro, en el conservatorio, aprendía armonía, lenguaje musical, técnicas de composición... A los 19 años yo quería estudiar canto en una clase 'profesional' y mandé muchísimas solicitudes para becas: a Oporto, a Musikene... En casa no había muchos recursos económicos. A mí lo que me interesa en la vida es dar pasos firmes, no grandes.

– Llegó una beca.

– En 2013 me dieron una beca para estudiar en el Liceo de Barcelona y aprendí canto moderno y jazz. Luego me preparé para acceder a la Escuela Superior de Música de Barcelona y entré: no es fácil, solo hay una plaza por especialidad. Eso me dio una base académica y la oportunidad de encontrar a personas como yo, animales en peligro de extinción: jóvenes que soñábamos y trabajábamos para que, si el día de la oportunidad llegaba, estuviéramos preparados.

– La oportunidad llegó de forma inesperada.

– Cuando saqué mi primera canción, 'Niña de la luna', en 2017, se hizo superviral. Todo el trabajo previo de estudio, investigación o búsqueda llevó al momento maravilloso en que yo transmitía mis sentimientos y llegaban a los demás.

– ¿Su música o su vida habrían sido distintas si hubiese entrado en Musikene, como intentó?

– Quién sabe. Estoy seguro de que hubiese sido igual de maravilloso y tan nutritivo para mí. La música me ha salvado la vida desde que era pequeña. Siempre he tenido la necesidad de componer por mi cuenta, al margen de lo que yo aprendiera en las clases. Yo estoy enamorada de mi soledad y de la poesía, de leer y escribir para canalizar mis sensaciones y llegar a quien me escucha. La música es un regalo que quiero compartir, no me sirve para quedármela: yo me pongo en situación de servicio. Quiero sentir, sin miedo: la sensibilidad es lo que nos hace humanos. Y quiero convertir las malas experiencias en aprendizaje y en poemas, en discos, en canciones.

Cita en Donostia Cuándo: Este viernes, Victoria Eugenia, 19.30

Entradas: Precios entre 32 y 38 euros

– Aterricemos: ¿qué se va a encontrar el público que acuda el viernes al Victoria Eugenia?

–Yo siempre intento que mis conciertos sean inolvidables, que las personas que vienen sientan que han visto algo maravilloso. El show está diseñado con mimo en la atmósfera visual y musical, la puesta en escena y mi forma de comunicarme, que es el regalo mayor que me da la música. Me gusta mi público porque es diverso y es sanote.

– «Un concierto inolvidable»: es usted ambiciosa.

– Sí, es una premisa ambiciosa, pero prefiero caminar hacia ahí e intentar mejorarme en cada concierto que ser una 'funcionaria' de la música que prefiere quedarse en un lugar común. Quiero que el público entre en un planeta llamado 'Ultrabelleza' y se olvide de todo lo demás. Ahí dentro nada malo puedo pasar. Hay música pero también defensa de los derechos humanos y celebración de la libertad de la mujer: yo me considero una mujer libre. Mis ideales son los derechos humanos, y eso flota en el concierto.