Manolo García vuelve mañana a Donostia con un concierto en el Kursaal. VIRGINIA CARRASCO

Manolo García

Cantante
«El mundo se ha convertido en un gran polígono que no me gusta»

El músico barcelonés llega mañana a Donostia para presentar su nuevo disco en una gira en solitario previa al reencuentro de El último de la fila

Carlos G. Fernández

Carlos G. Fernández

Martes, 11 de noviembre 2025, 01:00

Comenta

Manolo García (Barcelona, 1955) siempre está creando. En su triple faceta de músico, pintor y escritor, ha desarrollado una filosofía de vida tranquila y calmada, ... busca activamente los momentos de sosiego y sabe que las cosas buenas necesitan bastante tiempo de cocción. En su 'Gira de teatros', llega al Kursaal mañana miércoles para presentar 'Drapaires poligoneros', un disco con 16 nuevas canciones. El año que viene, una gira muy distinta: la esperada reunión de El último de la fila, con su compañero Quimi Portet, que tuvo que trasladarse del estadio de Anoeta al BEC por las obras de ampliación.

