James Rhodes busca un contacto directo con el público en sus conciertos. Virginia Carrasco
James Rhodes | Pianista

«En el mundo clásico muchos me odian. Me han llamado peligroso»

El músico presenta mañana en el Kursaal su último trabajo, 'Manía', un repaso a su vida a través de piezas de compositores universales

Teresa Flaño

Viernes, 28 de noviembre 2025, 23:59

Pianista, escritor, con un programa de entrevistas en la radio, activista en la defensa de los derechos de la infancia –de pequeño sufrió abusos sexuales ... por parte de un profesor– y firme partidario de visualizar la enfermedad mental, James Rhodes, nacionalizado español hace cinco años, presenta mañana en el Kursaal 'Manía', su último disco, con obras de compositores clásico.

