Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Logo Patrocinio
Hermeto Pascoal durante su último concierto en el Kursaal, el pasado 25 de julio. Sara Santos

Muere Hermeto Pascoal, la leyenda del jazz brasileño que inauguró su última gira en Donostia

El chamán de la música fallece a los 89 años, semanas después de empezar su última andadura musical en la 60 edición del Jazzaldia, en el concierto que ofreció el pasado 25 de julio

Iker Elduayen

Iker Elduayen

San Sebastián

Lunes, 15 de septiembre 2025, 15:56

Genio brasileño que desbordó etiquetas, grabó con Miles Davis y transformó lo cotidiano en oro sonoro. Ha muerto Hermeto Pascoal, y con él se apaga ... una de las fuentes más libres e inabarcables de la música del siglo XX. El orfebre que soplaba en teteras, hacía cantar al agua y encontraba acordes en lo doméstico se marcha dejando una obra que resiste los géneros, aunque bebía de jazz, folclore, improvisación y juego. Tenía 89 años, según reveló su familia, que no especificó la causa ni el lugar del fallecimiento, aunque sí que cumplieron su última voluntad: regresar a su Brasil natal.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Joan Manuel Serrat: el invitado estrella de la Bandera de La Concha que también animó a su equipo en San Sebastián
  2. 2 La experiencia inolvidable que ha vivido Miguel Ángel Silvestre en su escapada a Gipuzkoa: «Escuchar al Orfeón Donostiarra ha sido conmovedor»
  3. 3 Rescatan en helicóptero a dos octogenarios guipuzcoanos en Huesca
  4. 4

    Berio, parking no oficial de autocaravanas
  5. 5

    La locura del alquiler: 150 solicitudes en una noche de toda Gipuzkoa para una vivienda en Arrasate
  6. 6 Bandera de La Concha: clasificaciones de las regatas en categoría masculina
  7. 7 El aeropuerto de Bilbao deja a cientos de pasajeros sin vacaciones tras cancelar una de sus rutas
  8. 8

    Arnaldo Otegi, sobre las polémicas con la Ertzaintza: «En la república de EH Bildu va a haber Policía»
  9. 9

    «Se pusieron de acuerdo para echarme de Arkaute», denuncia una segunda aspirante
  10. 10

    El Gobierno central pide a Airbnb la retirada de anuncios de 138 pisos turísticos ilegales en Donostia

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariovasco Muere Hermeto Pascoal, la leyenda del jazz brasileño que inauguró su última gira en Donostia

Muere Hermeto Pascoal, la leyenda del jazz brasileño que inauguró su última gira en Donostia