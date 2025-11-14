Morgan abre en el Kursaal las puertas de su nuevo hotel sonoro

El grupo madrileño de pop-rock Morgan vuelve este sábado al Kursaal para presentar su 'Hotel Morgan', que marca una nueva etapa en la ... historia de una banda que, desde 2016 ha sabido ganarse un lugar propio en la música española. La mezcla de energía rockera con la calidez del soul y el góspel, les permitió destacar como una propuesta diferente y ajena a etiquetas y tendencias pasajeras.

Su directo, conocido por su fuerza y sensibilidad, promete trasladar al público al interior de ese hotel simbólico que da nombre a su cuarto trabajo de estudio. La banda abre una nueva etapa en su trayectoria, marcada por una evolución que se siente tan natural como inevitable. Por primera vez, casi la mitad del disco está cantado en castellano, cambio que refleja el crecimiento del grupo y, especialmente, la comodidad de Nina de Juan al expresarse en su propio idioma. Después de más de una década interpretando en directo canciones como 'Volver' o 'Sargento de Hierro', la transición se ha dado de forma orgánica. El grupo asegura que su filosofía creativa no ha cambiado, y siguen dejando que las canciones marquen el rumbo y evolucionen.

Cartel: Morgan

Cuándo: Mañana sábado, 20.30 horas

Lugar: Kursaal.

Entradas: Entre 28 y 38 euros.

Cada tema funciona como una habitación dentro de un hotel imaginario. Las canciones están conectadas por pasillos temáticos que recorren emociones universales como la búsqueda, los miedos, la identidad o el perdón. «Un lugar con habitaciones muy diferentes entre sí, donde el oyente puede elegir su favorita según su estado de ánimo», describen. A diferencia de sus discos anteriores, que seguían un hilo conductor más homogéneo, este trabajo presenta historias únicas detrás de cada puerta, reflejando la diversidad de experiencias y emociones que se viven en los hoteles reales.

En términos sonoros, también supone un territorio inexplorado para la banda. La producción, a cargo de Martín García, rompe con la dinámica habitual de ensayo y error en el local: «Antes nos poníamos a tocar la canción sin parar hasta que estuviésemos todos satisfechos con cómo sonaba, pero para este disco creábamos primero la estructura de la canción y sobre eso íbamos sumando los instrumentos que necesitara cada parte. Esta nueva manera de trabajar nos ha hecho salir de lo que era obvio para nosotros y el resultado ha sido muy enriquecedor: hay más presencia de guitarras acústicas, muchos coros, sintetizadores y sonidos que no habíamos utilizado hasta ahora».

El álbum fue grabado en los estudios Ocean Sound de Noruega como residencia creativa, un método que la banda ya había probado en su anterior trabajo, grabado en un estudio residencia en Las Landas francesas. Aquella experiencia, nacida tras meses de convivencia en la sierra madrileña durante el confinamiento, marcó profundamente su forma de crear. Por eso decidieron repetir la fórmula, pero esta vez en un entorno nuevo y más lejano. Buscaban que la grabación se convirtiera en una experiencia y escogieron el estudio por la calidad de sus instalaciones, y ubicación privilegiada, rodeada de naturaleza. Viajaron hasta allí en furgoneta en un trayecto y en una aventura que los «colocó», dicen, en un contexto y estado emocional diferente.