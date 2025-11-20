Miruaren berbenak Burutik izango du lagun larunbatean Azpeitian
Tolosarrek «antologia modukoa» den 'Miruenea' diskoa aurkeztuko dute eta iruñearrek 'Ipuinak' lana, bi taldeen kasuan lehen lan luzea
Donostia
Jueves, 20 de noviembre 2025, 09:42
Mirua taldeko kideentzat -Maitane Iruiñ eta Malentxo eta Mattin Zeberio anai-arrebak- lehen disko luzea izan da 'Miruenea', baina horrek ez du kentzen hainbat helburu finkatu zituztenik. Sormen-prozesua lasai hartu dute, lehenago kaleratutako 'Mirua' (Oso Polita) EPak emandako esperientzia baliatuta eta, batik bat, «antologia moduko bat» osatzeko. Aniztasuna baita ezaugarri nagusienetakoa, doinu moderno askorekin baina tradiziotik asko edanda eta horixe bera argi eta garbi esanda: «txikitatik aldean izan ditugun doinuak eta gaur egun entzuten ditugunak». Emaitza, oso Mirua den diskoa. «Gure etxeko ateak zabaltzen ditugu lan honetan jendea sar dadin zer egiten dugun ezagutzera», diote. Zuzenekoetan ere hala egiten dute -orain arte Manu Gaigne perkusionista batuta- eta ezagutzen ez dituenak parada ederra du bihar 22:00etan Sanagustin kulturgunean (Azpeitia). Aurrez igoko da oholtzara Burutik talde nafarra disko berriarekin ere. Azken sarrerak eskuragai dira 17 euroko prezioan.
Kontzertua
-
Kartela: Burutik eta Mirua.
-
Noiz: Larunbata, 22:00etan.
-
Lekua: Sanagustin kulturgunea (Azpeitia).
-
Sarrerak: 17 euro.
Hala, aurkezpenean esan zuten bezala, diskoak «kontzeptu garbia» badu ere, berau osatzen duten hamabi abestiak «oso desberdinak» dira, euskal folklorearen sustraien eta orainaren arteko zubi originala eraikitzen dutenak. 'Mugaz Gaindi' eta 'Salda badago' aurrerapenekin entzuleek antzeman zuten jada taldearen bide berria eta beste hamarrek bide bera jarraitzen dute: galerari buruz hausnartzen duen 'Kolpatzear den aizkora' abesti intimoa, tonu dibertigarria berreskuratzen eta Hernaniko parranda gau dibertigarri bat kontatzen duen 'Morroxko dator', arin arin erritmoan; eta entzulea estilo lasaiagora bueltatzen duten 'Bihotz bat', 'Gauerdiko kantorea' eta 'Loreak Mendian'. Edota album osoa besarkatzen duen iraganaren eta gure egunen arteko zubiaren metafora islatzen duen 'Artilea', Tapia eta Leturiaren 'Loiolako Porrusalda' bertsionatzen duen 'Zazpiak bat'. «Instrumentu gehiago jotzera ere» ausartuko direla aurreratzen dute.
Aurrez, Burutik
Musika modu kolektiboan ulerturik -gogoangarria Tatxers taldearen 'Goizean Oskorri' kantuaren bertsioa'- eta hainbat kolaborazioa eginik -Mungiako TOC taldearekin elkarlanean grabatutako 'Lau Begi Eder' edota Malakiasekin laguntzarekin ondutako 'Goiz hiltzen dira ametsak', bi aipatzearren- zuzenekoetan ere ezin bakarrik joan. Hala, pandemiaren erdian Iruñerrian jaio zen Burutik izango dute Azpeitian 'Ipuinak' diskoa aurkeztuz.