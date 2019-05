Mikel Erentxun: «Me veo ya un bicho raro, el que venera el sonido analógico y a Lou Reed, el que no entiende el trap» Mikel Erentxun vuelve a hablar de sí mismo en las letras de su nuevo disco, que es «mucho más luminoso que el anterior» / Felix Morquecho Mikel Erentxun El viernes publica 'El último vuelo del hombre bala', y descubre que puede «hacer cosas nuevas y emocionarme» RICARDO ALDARONDO Lunes, 6 mayo 2019, 13:30

El viernes publica su nuevo disco con catorce canciones, 'El último vuelo del hombre bala', y a pesar de ese título que habla de las últimas oportunidades, Mikel Erentxun (San Sebastián, 1965) se muestra entusiasta:«Sigo haciendo lo que me gusta, descubro que puedo hacer cosas nuevas y emocionarme con cada nuevo disco».

– ¿Qué quiere decir con ese título?

– Lo primero que tuve para este disco fue el título. Estaba escuchando un programa de radio y anunciaron una entrevista con el último hombre bala del mundo. Me encantó la frase, ni siquiera llegué a escuchar la entrevista, pero ya sabía que tenía el título del disco, aunque no había escrito ni una línea. Lo primero, porque ligaba con el anterior, 'El hombre sin sombra'. Además quería hablar en el disco sobre las últimas oportunidades que te va dando la vida, lo que pensamos cuando llegamos a estas edades. Y lo de 'El último vuelo del hombre bala' es como «todavía me queda un cartucho».

– Puede parecer que está tirando la toalla...

–No, no va por ahí. Me parece muy romántico que todavía haya hombres bala, yo me siento un poco así, en una profesión un poco en desuso. Me gusta pensar que soy el abanderado de las causas perdidas, y me refiero a la gente que todavía cree en el sonido analógico, que venera el vinilo, que le gusta Lou Reed, que no entiende el trap... me veo como un bicho raro. Luego, la palabra 'último' me gusta mucho. Ya me he despedido de la música varias veces, y esta es una más. El crear un poco de confusión me parece atractivo.

– Pues se diría que hay otro significado más real, el del hombre que va lanzado y a por todas, porque últimamente no para...

– Bueno, también, porque es un disco muy explosivo. Yyo sabía que este iba a ser un disco más eléctrico, y lo del hombre bala pega más, a diferencia del sonido acústico de 'El hombre sin sombra'. Además, hay una idea de cierre de ciclo, no porque vaya a dejar la música sino porque forma una especie de trilogía con 'Corazones' y 'El hombre sin sombra'. Es la primera vez que hago una portada completamente gráfica, José Luis Lanzagorta ha hecho un dibujo buenísimo, le pedí que tuviera un poco de sabor a The Velvet Underground y yo creo que ha dado en el clavo. The Velvet Underground es el grupo favorito de Paco Loco, y yo creo que en las baladas de este disco se deja notar bastante.

– Da la impresión de que la presencia del productor Paco Loco es aún mayor que en los discos anteriores.

– Sí, ha intervenido mucho, y hemos trabajado en un lenguaje que él conoce incluso mejor que yo. Llevamos tres discos juntos. En el primero de ellos, 'Corazones', yo tocaba todos los instrumentos prácticamente, y era muy beatleniano, y en cambio en este él ha metido muchas cosas y la estela Beatles ha ido desapareciendo y ha entrado la Velvet, el 'Berlín' de Lou Reed y un montón de cosas que a él le apasionan, como esos coros celestiales... Me gusta mucho trabajar con imágenes ya preconcebidas, nunca he ocultado mis influencias. No creo en la creación pura, hasta John Lennon está acusado de plagio por 'Come Together'. Paco utilizaba esos discos para explicarme cosas que yo no veía y por eso, sí, en este disco hay muchas cosas de Paco Loco, en los sonidos de las guitarras, los ambientes, los coros... Cuando batallábamos y yo tendía más a John Lennon, él ganaba la partida. Yyo encantado, porque una vez más, y después de veintipico discos, he hecho cosas que no había hecho nunca. Y eso es lo más bonito que hay en la música, que todavía un disco me sorprenda a mí como autor.

– Desde luego nunca había comenzado un disco con un arpa...

– Sí, aunque eso fue idea mía, lo de ponerla al comienzo del disco. Paco estaba empeñado en meter un arpa, y al final conseguimos una chica en Valencia que la grabó. Me gustaba la contradicción de que el disco más intenso y eléctrico que he hecho en mi vida empezara con un arpa.

– ¿El disco es un mano a mano entre los dos?

– Prácticamente, sí. Aunque también está Karlos Aranzegi que ha tocado buena parte de las baterías, las fáciles las hacía yo. Es mi primer disco sin guitarras acústicas y sin escobillas, que eran los signos de identidad de 'El hombre sin sombra'. Y no hay teclados, son sonidos generados con guitarras.

«El paso del tiempo es un tema central, pero es el disco de una persona enamorada y feliz»

– ¿Todo eso era premeditado?

– Las canciones estaba terminadas en una maqueta, pero de esa grabación solo mantuvimos la estructura de las canciones, que han tenido un cambio muy grande, se han endurecido más. Iba a ser un disco de diez canciones, pero como siempre he sido incapaz de eliminar ninguna. También hay cuatro baladas, cada una tiene su función y son más descarnadas. Ya no son baladas 'de mechero', bajamos cinco tonos a 'Gigante' para que no sonara épica.

– ¿Esa es la razón de que en algún momento la forma de cantar se acerque a la de Diego Vasallo?

– Es que en cuanto bajas el tono, todo te lleva a Diego. 'Gigante' es una canción escrita a mi hijo Mael, y en principio era muy épica. Pero Paco la veía como una nana, y me animaba a cantarla casi susurrando.

– ¿Las letras siguen el tono confesional del anterior?

– Sí, estoy muy contento porque es el tercer disco en el que firmo todas las letras. Me cuesta un horror escribirlas, pero he tenido muy buenos maestros, he trabajado con los tres mejores letristas de este país. Rafael Berrio, Diego Vasallo y Jesús María Cormán. Cuando empecé a escribir letras en 'Corazones' decidí que lo más fácil era escribir de mí, así que vuelve a ser un disco autobiográfico, aunque ya no es monotemático. El paso del tiempo es un tema central. Pero en general es un disco mucho más alegre que los dos anteriores, un disco de persona enamorada y feliz, que ve cómo la vida pasa y quiere aprovecharla a tope.

– ¿La idea de las últimas oportunidades no lleva también a la melancolía?

– Bueno, la melancolía siempre ha estado asociada a mí, desde Duncan Dhu. Pero la melancolía y la tristeza bien llevadas, me gustan. O la soledad cuando uno la dirige y la escoge. Lo malo es cuando ella te escoge a ti. 'El hombre sin sombra' era un disco de desamor, lo escribí en una época de crisis personal importante y ahora la he superado y todo es mucho más azul. Por eso 'El último vuelo del hombre bala' es un disco mucho más luminoso.

– Dice que la edad también ha influido en los textos del disco, ¿en qué sentido?

– Hasta hace muy poco pensaba que todavía podía hacer muchas cosas y llega un momento en que te das cuenta de que no, y que es mejor renunciar a algunas y ser feliz con las demás. Y en esas estoy. Antes quería hacer cosas fuera de la música, me hubiera encantado escribir un libro, pero ya lo doy por perdido. También me hubiera encantado hacer alguna banda sonora. Pero es que en mi música tengo tantos planes, que prefiero concentrarme en ella. Ya estoy pensando en el siguiente disco, que también lo haré con Paco Loco pero será para dentro de dos años, y también tengo pensado un proyecto para el Record Store Day del año que viene. Y además estoy tocando muchísimo en directo, porque lo disfruto. En los últimos años no he parado, la verdad es que estoy atravesando un buen momento. Alterno conciertos con banda y en solitario. Yahora también estoy haciendo dúos con batería, con Karlos Arancegui, que me encantan.

– Parece el 'Never Ending Tour' de Bob Dylan.

– Dylan es mi héroe, no solo por su música sino por su actitud. Yo también me veo en una gira interminable. Estoy disfrutando muchísimo, ahora tengo las mejores críticas de mi carrera y accedo a círculos o revistas que antes no me llamaban. Me hace mucha ilusión que en esta etapa estoy conociendo a artistas nuevos que me gustan mucho y que descubro que me admiran. Bandas que podían ser mis hijos como The New Raemon, los Izal o Angel Stanich. Veo que hay un respeto y una admiración que yo no me imaginaba que podía existir. Me dicen «'Autobiografía' fue un disco que me marcó», y me hace tanta ilusión que le llamo a Diego y se lo cuento. Pero lo importante es que sigo haciendo lo que me gusta, descubro que aún puedo hacer cosas nuevas y emocionarme, que cada disco es distinto al anterior, que Paco Loco y yo hemos llegado a un tándem maravilloso y que tenemos cuerda para más.

«Me gusta mucho trabajar con imágenes preconcebidas, nunca oculto mis influencias»

– Volviendo al disco, hay muchas citas a lugares de San Sebastián...

– Es el disco más donostiarra que he hecho en mi vida, a ver si me dan de una vez el Tambor de Oro, ja ja. Aunque si me lo ofrecieran ahora lo rechazaría. Después de lo que nos hicieron con Duncan Dhu, y viendo en lo que se ha convertido el premio... ha perdido el rumbo. Sí, en el disco cito el Cementerio de los Ingleses, el Boulevard, San Sebastián dos veces, hay frases como «Anoeta puesto en pie» y «anochece en La Concha». Pero no ha sido voluntario, no buscaba donostiarrismo. Al principio decía Ondarreta, pero luego vi que quedaba mejor La Concha. Aparte de que yo siempre he sido mucho de La Concha.

– ¿Le gusta ir a la playa?

– No piso la playa, no he ido en los últimos quince años. No me gusta el verano, ni el calor, ni la arena. Me gusta la playa en invierno. Es que no puedo con las aglomeraciones. Solo me gusta que haya mucha gente cuando estoy en un concierto, en el escenario. Como espectador prefiero que haya poca gente.

– ¿Eso ha sido así siempre?

– Creo que son cosas de la edad. Al cine, que voy mucho, solo puedo ir en lunes o martes, cuando parece que no van a poner la película porque no hay nadie. Ahí me gusta estar. Tengo mis manías. Siempre voy a la fila 6, y no puede haber nadie delante de mi campo visual. Y llevo siempre la misma cazadora...

– ¿En serio?

–Sí, sí, tengo una cazadora que me la pongo para ir al cine desde hace veinte años. Es una cazadora de cuero negra, la típica del rock & roll, pero solo la uso para ir al cine.

– ¿Y ve películas en casa, se ha enganchado a las plataformas?

–No, me gusta ver películas en casa, pero el cine es insustituible. No he llegado al punto de ponerme una pantalla grande en casa, pero es que no te puedes concentrar igual, aparte de que me gusta toda la parafernalia de ir al cine, leer antes cosas sobre la peli que vas a ver, o entrar por sorpresa a algo que no conoces porque ya te has visto todas las demás de la cartelera...

– No le gustan las aglomeraciones pero, ¿le gusta la gente? ¿Le pueden llegar a molestar los fans?

– Sí, claro, si estoy en un bar me gusta que haya gente, pero si está 'petao' ya estoy incómodo. Y los fans no me molestan nunca, por supuesto. Mi gran contradicción es que no me gustan las multitudes pero me meto en Anoeta entre 20.000 tíos con bufandas. No sé cómo, pero lo hago, es como si me transformara en otro. Me encanta estar en el campo, pero no aguanto las colas, excepto cuando estoy en mi camerino y miro por la ventana a ver la cola de mi concierto, claro. Yo mismo no me explico por qué me gusta tanto el fútbol. Bueno, es que no me gusta el fútbol, me gusta la Real. La Champions y el Mundial me dan igual, yo solo veo a la Real. Es eso.