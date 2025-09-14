Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Logo Patrocinio
Musikariak eta antolatzaileak, Euskal Metalheads Fest jaialdiaren aurkezpenean.

Metal zaleak Bilbon elkartuko dira urrian jaialdi «historiko» batean

Euskal Metalheads Fest jaialdia ospatuko dute urriaren 18an Miribillako Bilbao Arenan; Soziedad Alkoholika, Su Ta Gar, Anestesia, Eraso!, Angelus Apatrida eta Crisix elkartuko dira

E. A.

Igandea, 14 iraila 2025, 20:11

Datorren urriaren 18an, Bilbao Arenak ateak irekiko ditu heavy metalaren milaka zale batzeko. Euskal Metalheads kultur elkartearen hogeigarren urteurrenaren baitan, Euskadiko genero erakusle nagusiak bilduko dituen jaialdia antolatu du, egitaraua penintsulako beste talde batzuekin batera osatuz.

Aurtengo edizioko kartelak euskal metaleko eszenako talde beteranoenetako lau elkartuko ditu; hala nola, Su Ta Gar eibartarra, 'Alarma' diskoarekin biran -hamaikagarren diskoa ia 40 urteko ibilbidean-; Soziedad Alkoholika arabarra, «crossover thrash patrioko errege absolutuak»; eta Zarauzko bi talde, generoko ordezkariak, Anestesia eta Eraso!, azken hori agertokiei agur esateko 30 urteko ibilbidearen ondoren. Horiekin batera, eszena nazionalean pisu handia duten beste bi izen topatu ahal izango dira: Angelus Apatrida albacetetarrak eta Crisix katalanak.

Nahiz eta hilabete falta den ospatzeko, 7.500 lagunentzako lekua izango duen jaialdiko pistako sarrerak agortuta daude dagoeneko, nahiz eta harmailetan eskuragarri egon. Ekitaldi jendetsua 17:00etan hasiko da eta autobusak jarriko dira Euskadiko hainbat tokitatik.

Elkartea irabazi asmorik gabekoa da, eta antolatzaileek osotasunean hartu dituzte beren gain sarreren kudeaketa gastuak. 66,60 eurokoa da sarrera bakoitzaren prezioa, «talde bakoitzeko 11 euro inguru. Antolakuntzatik adierazi dutenez, harmailetatik ere ikusgarritasuna ona da, oraindik sarrera eskuratu ez dutenei zuzenduta.

Publicidad

Top 50
  1. 1 La locura del alquiler: 150 solicitudes en una noche de toda Gipuzkoa para una vivienda en Arrasate
  2. 2 Bandera de La Concha: clasificaciones de las regatas en categoría masculina
  3. 3

    Investigan irregularidades en la selección de los futuros ertzainas en Arkaute
  4. 4 Saioa Alkaiza renuncia al premio Igartza «por la implicación de CAF en el genocidio de Palestina»
  5. 5

    El 1x1 de los jugadores de la Real Sociedad ante el Real Madrid. Y tú, ¿qué puntuación les das?
  6. 6 Jorge Lorenzo denuncia una estafa de 200.000 euros debido a la noria que compró en Italia: «La situación es surrealista»
  7. 7 La alpinista Edurne Pasaban sube 4.400 metros en Nepal junto a su hijo de 8 años: «Ha sido una experiencia emocionante»
  8. 8

    Extracto de las conversaciones del escándalo de la Academia de Arkaute
  9. 9

    Talleres de Gipuzkoa cambian cada día decenas de airbags defectuosos por un error de fábrica
  10. 10

    A esta Real Sociedad le sigue sin alcanzar

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariovasco Metal zaleak Bilbon elkartuko dira urrian jaialdi «historiko» batean

Metal zaleak Bilbon elkartuko dira urrian jaialdi «historiko» batean