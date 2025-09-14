Metal zaleak Bilbon elkartuko dira urrian jaialdi «historiko» batean
Euskal Metalheads Fest jaialdia ospatuko dute urriaren 18an Miribillako Bilbao Arenan; Soziedad Alkoholika, Su Ta Gar, Anestesia, Eraso!, Angelus Apatrida eta Crisix elkartuko dira
E. A.
Igandea, 14 iraila 2025, 20:11
Datorren urriaren 18an, Bilbao Arenak ateak irekiko ditu heavy metalaren milaka zale batzeko. Euskal Metalheads kultur elkartearen hogeigarren urteurrenaren baitan, Euskadiko genero erakusle nagusiak bilduko dituen jaialdia antolatu du, egitaraua penintsulako beste talde batzuekin batera osatuz.
Aurtengo edizioko kartelak euskal metaleko eszenako talde beteranoenetako lau elkartuko ditu; hala nola, Su Ta Gar eibartarra, 'Alarma' diskoarekin biran -hamaikagarren diskoa ia 40 urteko ibilbidean-; Soziedad Alkoholika arabarra, «crossover thrash patrioko errege absolutuak»; eta Zarauzko bi talde, generoko ordezkariak, Anestesia eta Eraso!, azken hori agertokiei agur esateko 30 urteko ibilbidearen ondoren. Horiekin batera, eszena nazionalean pisu handia duten beste bi izen topatu ahal izango dira: Angelus Apatrida albacetetarrak eta Crisix katalanak.
Nahiz eta hilabete falta den ospatzeko, 7.500 lagunentzako lekua izango duen jaialdiko pistako sarrerak agortuta daude dagoeneko, nahiz eta harmailetan eskuragarri egon. Ekitaldi jendetsua 17:00etan hasiko da eta autobusak jarriko dira Euskadiko hainbat tokitatik.
Elkartea irabazi asmorik gabekoa da, eta antolatzaileek osotasunean hartu dituzte beren gain sarreren kudeaketa gastuak. 66,60 eurokoa da sarrera bakoitzaren prezioa, «talde bakoitzeko 11 euro inguru. Antolakuntzatik adierazi dutenez, harmailetatik ere ikusgarritasuna ona da, oraindik sarrera eskuratu ez dutenei zuzenduta.
