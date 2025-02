María José Llergo: «¡Vivan las mujeres libres, Gora Euskadi y Viva Andalucía!»

Hubo un momento especial en el concierto de María José Llergo que resume bien la noche: era el primer bis y apareció por sorpresa en ... el patio de butacas del Victoria Eugenia. Ahí, rodeada por el público, cantó con su deslumbrante voz una personal versión de la copla 'pena, penita, pena', elogió a los espectadores («qué guapos sois», «este señor de pelo blanco me recuerda a mi abuelo») y lanzó un 'gora Euskadi' y un 'viva Andalucía' que era toda una declaración de amor. «Hoy es el día de Andalucía y qué mejor manera de celebrarlo que con vosotros», dijo.

Llergo había prometido que sería «una noche inolvidable» y parece que lo fue para el público que la despidió en pie. No se llenó el teatro, aunque hubo alta ocupación, con unos espectadores en buena parte entregados desde el principio. La joven compositora y cantante de Pozoblanco, Córdoba, estuvo apoyada por solo dos músicos, Carlos Sosa Zambrano a la batería y Julio Martín Macías con los teclados. Un escenario casi desnudo, dependiente de los juegos de luces, dejaba claro que la importante era ella, con su juego de flamenco y pop y guiños a algunas piezas tradicionales, como 'Sabor a ti'.

Y sobre todo, la voz, que explota en las canciones del disco que nutrieron la parte principal del concierto. «El disco se llama 'Ultrabelleza' en contraposición a la ultraderecha», señaló. «Si hay que ser ultras en algo que sea en el amor», añadió. Porque junto a su música María José Llergo lanzó numerosos mensajes «de amor y contra el odio», como ella resumió. Defendió a los mayores («me encanta ver gente de todos las edades en el teatro, pero sobre a los mayores») y los derechos de las mujeres («ahora las leyes nos protegen contra los babosos») y repitió eso de «te quiero, Donosti». El público respondió coreando algunas de las canciones, como 'Rueda, rueda'.

Era su segundo intento en Donostia después de que en junio su concierto en Miramar Gauak se suspendiera por la lluvia. Este viernes había techo de lujo. «No sabéis cuántas veces he soñado con cantar en este teatro», gritó Llergo, arropada por las gentes de Get In, que lleva a la artista.