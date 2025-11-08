Crítica del concierto de Mikhail Pletnev: Poética austeridad
San Sebastián
Sábado, 8 de noviembre 2025, 06:50
Discreto, sobrio, austero. Pletnev regaló ayer dos horas de poesía construida desde el control de su instrumento y desde una comprensión y sensibilidad fuera de ... lo común. Su pianismo, de emoción contenida, de sabiduría y de hallazgos, se materializó en unas interpretaciones llenas de sentido y personalidad que nos hipnotizaron.
Mikhail Pletnev
Intérprete Mikhail Pletnev, piano.
Programa Cuatro 'Preludios y fugas' de Bach, 'Kreisleriana, op.16' de Schumann y una selección de 'Piezas líricas' de Grieg.
Fecha 7-11-25.
Lugar Kursaal
Asistencia 1.000 personas
Propina 'Scene de carnaval' de Grieg.
El maestro ruso no buscó el aplauso fácil, sino una especie de comunión mística con un público que ni tosió ni parpadeó. Y eso con un repertorio poco propicio a las ovaciones. En Bach se permitió flexibilizar el tempo, usar el pedal con libertad y traspasar las barreras de la búsqueda de una sonoridad cercana al clave, para dotar a los preludios y fugas de un color pianístico que no resultó transgresor ni irrespetuoso. 'Kreisleriana' de Schumann encontró en sus dedos a un artesano de polifonías y temas, a los que dio un barniz sonoro bellísimo. Con su elocuente lectura de una selección de las 'Piezas líricas' de Grieg regaló pulcritud, carácter y un dominio del tempo y las pausas en una velada absolutamente poética.
