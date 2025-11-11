Crítica de Camille Thomas y Euskadiko Orkestra: Dos mujeres y emoción
San Sebastián
Martes, 11 de noviembre 2025, 07:07
La Euskadiko Orkestra y dos mujeres llenas de carácter y sensibilidad ofrecieron ayer un concierto emocionante. La directora Katharina Müllner y la violonchelista Camille Thomas ... pusieron su arte al servicio de un programa abrumador. Arrancó con una obra clásica, la 'Sinfonía 83' de Haydn, en la que se pudo disfrutar de una agrupación equilibrada, rítmica y tremendamente clara a las órdenes de Müllner y finalizó con el gran sinfonismo de Schmidt.
Camille Thoma y Euskadiko Orkestra
-
Intérpretes Camille Thomas, violoncello. Euskadiko Orkestra.
-
Directora Katharina Müllner.
-
Programa Sinfonía nº 83 en sol menor, Hob.I:83, 'La gallina' de Haydn; Concierto para violonchelo y orquesta, Op.73, 'Never Give Up' de Fazil Say y 'Sinfonía no 4 en do mayor' de Schmidt,
-
Fecha 10-11-25.
-
Lugar Kursaal.
-
Asistencia 1.450 personas
-
Propina 'El cant dels ocells', canción popular catalana popularizada por Pau Casals.
Sin embargo, encontró sus momentos de mayor intensidad en la obra del compositor Fazil Say. Thomas fue una pieza imprescindible en el baño de emoción que transmitió junto a la orquesta, precisa y rica en colores. La violonchelista regaló una inmensa gama tímbrica y una importante presencia escénica que nos hizo conmovernos con esta obra escrita como respuesta a los atentados terroristas la semana en la que se cumplen diez años del de Bataclan.
