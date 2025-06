Nacido para correr

La primera vez que oí hablar de Bruce Springsteen fue el otoño de 1984. En aquel momento trabajaba en Euskadi Irratia y Txomin Artola, responsable ... de la discoteca de la radio, siempre atento a lo que pasaba en el panorama musical, nos trajo ese disco llamativo en su portada y lleno de fuerza en su interior, con esa declaración rotunda de «haber nacido» en USA que no sabíamos muy bien cómo interpretar. Sucumbí inmediatamente a la energía de sus temas y me motivó a explorar en su pasado. Así, fui comprando uno tras otro sus anteriores discos, 'Born to Run' , 'The River', 'Nebraska'...

Mi relación en ese momento era puramente discográfica (virtual diríamos hoy) hasta que Amnistía Internacional me dio la oportunidad de descubrir su directo, el inolvidable concierto que en 1988 en la gira 'Human Rights Now' trajo al Camp Nou a Sting, Peter Gabriel, Tracy Chapman y ... Bruce Springsteen con la E Street Band. Un momento único que me dejó marcado para siempre como un 'tatoo' canalla. La vida se fue complicando y me alejé un tiempo del peregrinaje musical hasta que en 2007 Bilbao lo trajo al BEC y volví a disfrutar con el gran Jefe casi 20 años después. Pero la apoteosis llegó con su primer concierto en Donostia. El 15 de julio de 2008, la energía de decenas de miles de personas convocadas en Anoeta bajo una luna espectacular se fundió con esa voz, esa música y esa potencia que solo Bruce y su banda saben regalar al público para crear un directo inigualable. He vuelto a disfrutar de esa sensación de catarsis colectiva en todos sus conciertos en nuestra ciudad, me he movido a Valencia, Gijón, París y otras ciudades buscando vivirla de nuevo. Y este sábado volveré, pero, para mí Springsteen representa sobre todo esos momentos y esas emociones que me provoca su música y que están ancladas en lo más profundo: sentirme un joven con el futuro en mis manos escuchando 'The River', mirarla a ella en nuestro primer concierto juntos en Gijón y pensar, sí, 'she is the One', superar ese momento triste y duro salvado por los acordes de su grito diciendo 'No Surrender'. En definitiva, vibrar con este músico que siente haber nacido para 'correr', en su búsqueda incesante de un futuro lleno de esperanza.