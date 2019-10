Maite Larburu presenta esta noche en Lugaritz 'Hezurren azpian', su debut en solitario J.G.A. SAN SEBASTIÁN. Viernes, 18 octubre 2019, 10:57

Maite Larburu (Hernani, 1979) presentará hoy en el centro cultural Lugaritz su primer disco en solitario, 'Hezurren azpian' (Gaztelupeko Hotsak, 2019), que sucede a los dos trabajos que publicó con Neighbor, el dúo formado junto al estadounidense Josh Cheatham. Aquel proyecto se agotó cuando la guipuzcoana dejó Amsterdam, donde llevaba viviendo 13 años, y regresó a su tierra natal. Lejos de su compañero musical, mantener el grupo no tenía sentido, pero Larburu decidió reaprovechar algunos temas que iban a ser parte del tercer álbum de Neighbor para el debut a su nombre.

Dado que Larburu era la compositora del dúo, es lógico que 'Hezurren azpian' tenga ecos de aquel proyecto. Aquí, en cambio, da mayor protagonismo al violín, el instrumento que más controla la hernaniarra, intérprete fija en algunas importantes orquestas europeas de música antigua. «Aquí se funden la Maite Larburu violonista y la Maite Larburu creadora de canciones, pues varios temas han surgido a partir de ese instrumento. Además de cantar, Larburu también toca guitarra eléctrica, guitarra clásica y xilofón, del anterior disco repite el clarinetista Carlos Taroncher, y Aida Torres y Beñat Iturrioz se encargan de las percusiones», destaca la discográfica.

El concierto Cartel Maite Larburu. Lugar Centro cultural Lugaritz (Donostia) Día y hora Hoy (20.00). Precio 9 euros.

Los textos en inglés y castellano han desaparecido y ahora todos son en euskera. Su sonido no es fácil de clasificar y podría definirse como un pop exquisito derivado de mezclar folk, vanguardia, música clásica y canción de autor. Según declaró en estas páginas, el disco incide en «la falta de pertenencia, cuando te sientes un perro verde, cuando no encajas con algunas cosas de tu entorno, aunque en otras sí». «He pasado de sufrir por no encajar en mi entorno a disfrutar al buscar el lado bueno que tiene eso», zanjó.