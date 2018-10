«La madurez es un plus en obras como 'La Bohème'», asegura Ainhoa Arteta Ainhoa Arteta, ayer durante la presentación de la temporada de la ABAO. / FERNANDO GÓMEZ Retoma este sábado el papel de Mimì para abrir la temporada de la ABAO. «Debuté con este rol hace casi 25 años en el Met de Nueva York» ISABEL URRUTIA CABRERA BILBAO. Miércoles, 17 octubre 2018, 07:14

La soprano Ainhoa Arteta (Tolosa, 1964) se encuentra en su mejor momento. Así lo siente y demuestra cuando pisa el escenario. Con total convicción, sin que le tiemble la voz. «La edad y el paso del tiempo no son un handicap. ¡Todo lo contrario! Yo lo veo como un plus, sobre todo con partituras de la envergadura de 'La Bohème'. Hay que tener poso vital, emocional y también intelectual para poder ser fiel a la partitura», recalcaba ayer la cantante tolosarra en la rueda de prensa que ofreció la ABAO en la sede de la Fundación BBVA (patrocinador de la ópera en Bilbao), con motivo del primer título de la programación. El telón subirá este sábado, a las 19.30 horas en el Euskalduna. La expectación, como siempre en estas fechas, es máxima. Pero ella se mostraba muy tranquila, sin dejar de dar pequeños sorbitos a una infusión de jengibre. No lo puede evitar. La tolosarra derrocha carisma.

Para inaugurar la 67 temporada de la ABAO, se ha elegido el título de Puccini más querido por el público bilbaíno y, como remate, la máxima protagonista será una artista que huye de la rutina. No solo está preparando desafíos sonados -en enero debutará como 'Madame Butterfly' en Barcelona-, sino que ahora no duda en retomar personajes muy peliagudos. Como es el caso de Mimì, la modistilla enferma de tisis de 'La Bohème', «una rareza porque todos nosotros asociamos la voz de Ainhoa al rol de Musetta (la otra soprano de la obra)», reflexionaba Cesidio Niño, director artístico de la ABAO.

Enemiga de las etiquetas

La ligereza chisporroteante de Musetta (casquivana pero de buen corazón y devota de la Virgen María) ha sido durante mucho tiempo uno de los caballos de batalla de la soprano guipuzcoana. Pero ya basta. Ha llegado el momento de quitarse de encima las etiquetas: «Quiero volver a Mimì. Es maravillosa. Fue el papel con el que debuté en el Metropolitan de Nueva York hace mucho... Yo era muy joven...», recordaba Ainhoa Arteta, emocionada al constatar que ha pasado casi un cuarto de siglo desde entonces. En 1994, cuando cantó por primera vez en el Met, apenas tenía 30 años. Ahora ha cumplido 54, tiene una voz con más cuerpo y se mueve en un repertorio lírico-spinto, que le permite explotar al máximo su faceta de actriz, ya sea en 'Tosca', 'Manon Lescaut' o 'Adriana Lecouvreur'.

Datos Obra 'La Bohème', de Puccini. Producción Teatro Massimo di Palermo, ideada por Mario Pontiggia. Intérpretes Mimì (Ainhoa Arteta), Teodor Illincai (Rodolfo), Artur Rucinski (Marcello) y Jessica Nuccio (Musetta). Orquesta Sinfónica de Euskadi, bajo la dirección de Pedro Halffter. Coros Coro de Ópera de Bilbao, con 60 coralistas y el coro infantil de la Sociedad Coral de Bilbao. Fechas 20, 23, 26, 27 (Opera Berri) y 29 de octubre.

Artista curtida y disciplinada, tiene fama de ser buena compañera y permeable a las indicaciones de la batuta y la dirección de escena. En el montaje que se ofrecerá este sábado, así como en los días 23, 26 y 29 (además de una función de Opera Berri, a precios más económicos), se contará con la dirección de escena de Mario Pontiggia y la Sinfónica de Euskadi en el foso, con Pedro Halffter a la batuta. El elenco se completará con el tenor rumano Teodor Illincai (Rodolfo), el barítono polaco Artur Rucinski (Marcello) y la soprano italiana Jessica Nuccio (Musetta), entre otros intérpretes.

«Contamos con artistas de primer nivel. Y con las cuatro funciones, además de la representación de Opera Berri y el ensayo general de este miércoles, llegaremos a un aforo de 13.000 personas», aventuraba Juan Carlos Matellanes, presidente de la ABAO, flanqueado por el director de orquesta Pedro Halffter y el 'regisseur' Mario Pontiggia. Ambos apuestan por una versión fiel al espíritu y la letra de la obra. «En este caso me limito a trasladar la acción a finales del siglo XIX, a la época en que Puccini compuso la obra», explicaba el director de escena argentino. Las vivencias de los jóvenes bohemios, en un París bullicioso y libertino, «tienen mucho de comedia y hay que profundizar en esa vertiente».