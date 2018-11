Luz Casal: «Encontrar la verdad es mi aventura diaria» Luz Casal, en una imagen promocional. / DV Cantante y compositora El Kursaal recibe esta tarde a Luz Casal, que presentará su disco 'Que corra el aire' JUAN G. ANDRÉS SAN SEBASTIÁN. Jueves, 22 noviembre 2018, 11:01

Desde 'Almas gemelas' (2013), la artista gallega no publicaba un disco con canciones originales. Tras el álbum de versiones de Dalida, cantante nacida en Egipto y nacionalizada francesa, Casal regresa con 'Que corra el aire' (2018), un trabajo producido por Ricky Falkner, artífice del sonido de gente como Love Of Lesbian, Sidonie o Quique González.

- El título del disco le ha quedado bien castizo...

- A veces llegas a títulos o proyectos por caminos un poco indescifrables. 'Que corra el aire' es una expresión que tiene que ver con una situación en la que hay demasiado ruido alrededor, demasiados estímulos e influencias... Precisamente, en el disco hay otra canción titulada 'Tanto ruido'. A veces parece que el mundo exterior fuera más importante que tu mundo interior y se hace necesario renovar el aire...

- Habla de la necesidad de aire fresco pero en la canción 'Que corra el aire' describe su casa como un fortín, una especie de «templo» en el que aislarse...

- Es curioso porque hablo de un sitio que no es mi territorio habitual ni un lugar que eche de menos especialmente. No soy de esas personas que van a Estrasburgo y están deseando volver a Madrid... La canción responde a la visión de un momento en el que te sientes la puta reina de tu casa porque no hay nadie más alrededor.

- «Son pocas las cosas donde encuentro la verdad», canta en 'Miénteme al oído'. ¿Dónde la encuentra usted?

- En las personas y, sobre todo, en las cosas, donde a veces es más fácil encontrar lo puro, lo honesto y lo verdadero. Hallar la verdad es mi aventura diaria, uno de los objetivos de mi vida, y con ello no quiero decir que busque un mundo magnífico o puro. De hecho, en lo que menos me pueda gustar, prefiero la evidencia de algo desagradable pero verdadero. Es algo a lo que siempre estoy dándole vueltas porque en nuestra vida cotidiana se ha instalado lo absurdo y la mentira parece lo único que sirve. Yo prefiero lo contrario, la realidad, sea cual sea, pero la realidad, y no la manipulación.

- En otra canción sobre este tema, 'La única verdad', canta: «Dale de comer al amor / El único alimento». ¿Imagina un tema más importante que el amor como materia prima de sus canciones?

- Bueno, muchas veces se me ha catalogado como una buena intérprete o compositora de canciones que hablan de amor, pero creo que en la mayor parte de mi repertorio hablo de otras cuestiones como, por ejemplo, la amistad, que está más presente. Es verdad que tengo canciones como 'Eres tú', que estaba en mi primer disco -'Luz' (1982)- o 'Lo eres todo', que es la expresión más maravillosa del amor que yo haya podido cantar. También hay temas como 'Un año de amor', que tuvo más éxito del esperado porque salió en 'Tacones lejanos' (1991), de Pedro Almodóvar, pero tampoco tengo muchas canciones de amor, sólo las que necesité escribir en un momento determinado para desahogarme. Luego ocurre que 'Sentir', por ejemplo, suele ser interpretada como un tema de amor cuando realmente es feminista: también es verdad que cada uno puede entender las canciones como le dé la gana.

- En 'Volver a comenzar' invita a seguir adelante y 'Días prestados' es una especie de 'carpe diem'. ¿No hay tiempo que perder?

- No lo hay, pero no con la ansiedad que percibes en esa gente que parece verse en la necesidad de tener ocupado todo el tiempo. Mira a tu alrededor, disfruta de la vida, de la gente que tienes la suerte de tener como amigos, de ese manjar maravilloso que estás comiendo... A veces nos quejamos mucho sin darnos cuenta de que estamos despreciándolas cosas esenciales...

- 'Lucas', basada en una historia real, sobrecoge. ¿Hasta qué punto es difícil ponerse en la piel de una madre que ha perdido a su hijo de seis años?

- No he sido madre, ni lo seré, así que es una especie de desdoblamiento, un ejercicio como intérprete para imaginar sensaciones y asumir unos papeles que no has vivido en tu propia carne. Es como hacer ficción: tienes información conseguida a través de tu vida privada, de la literatura, del cine y de muchísimas cosas, y luego tú haces una interpretación. En el caso de ese tema, fue un trabajo de muchísima emoción.

- ¿Hay temas más difíciles de cantar?

- Algunas cosas requieren un esfuerzo vocal y emocional intenso. Yo no hago la misma canción ni estoy en el mismo registro todo el rato: paso de 'Un año de amor', en la que me sitúo en una época que no he conocido como si fuera una cantante de los años 60, a cantar un rock and roll clásico como 'Rufino', sobre un personaje divertido, absurdo... Es mucho cambio en pocos minutos, por no hablar de piezas con una carga emocional intensa como 'Besaré el suelo' y 'Te dejé marchar', u otras que requieren esfuerzo físico como 'Un pedazo de cielo'. Un concierto mío es como una montaña rusa, un paseo por géneros y situaciones muy diferentes.

- En 'Quise olvidarte' parece que habla de un amor tóxico...

- Sí, es tan sencilla y tan bonita... Trata de un amor tóxico pero al final da la sensación de que la protagonista tiene la situación en sus manos y aborda el tema con cierta ironía, la ironía de saber que algo no está bien. Cuando la canto siento esperanza porque el personaje sabe dónde está y puede reaccionar, y eso es tener algo ganado...

- Dice que 'Meu pai', dedicada a su padre, es la continuación de 'Entre mis recuerdos'...

- Aquella fue la reacción dolorosa ante la pérdida inesperada de alguien muy importante en mi vida y 'Meu pai' es la constatación de lo mucho que nos parecemos: es algo que ya intuía pero con los años se ha hecho más visible. Elegí 'Entre mis recuerdos' para compensar el dolor, mientras que en esta el dolor está mucho más mitigado, es una especie de homenaje con una sonrisa en los labios.

- ¿Por qué decidió abrazar la saudade de Cabo Verde en 'Morna'?

- No te lo puedo explicar porque no tiene explicación. A veces me meto yo sola en follones para ver hasta dónde soy capaz de llegar... Son apuestas que hago conmigo misma, como cuando intento ver si mi voz llega a la de una determinada soprano. Decidí fijarme el reto de hacer una morna estilísticamente ortodoxa, me puse al piano y me salió de manera muy fácil.

- El disco termina con 'Amores', versión de Mari Trini.

- Mi idea era hacer un disco completo con canciones de Mari Trini, antes incluso de que falleciera en 2009. Sabía que estaba pasando por un mal momento y me parecía cruel que alguien que había hecho canciones tan importantes para la música popular española estuviera sufriendo problemas económicos. Al final salimos de gira, la idea del disco-homenaje se quedó en el tintero y cuando murió, la banda y yo decidimos hacer la versión de 'Amores', pero no descarto grabar algún día un álbum completo.

- ¿Qué relación tiene con sus viejos éxitos?

- Tener canciones que la gente desea escuchar es un logro... Cuando en 1983 hice la gira con Leño y Miguel Ríos mi máxima preocupación es que nadie me pidiera una canción más porque sólo tenía nueve. Ahora tengo una veintena de álbumes, infinidad de colaboraciones... Además, una misma canción, por muy clásica que sea, nunca la haces del mismo modo. A mí me influye cualquier cosa: el espacio, el público, mi estado emocional y físico... Cada día es distinto y, además, para mí cantar es dar gusto a la gente. Eso es algo fundamental. No estoy cansada de ninguna de mis canciones, ni siquiera de 'Rufino', que es un personaje estúpido. (Risas)

- Así que no cambiaría ninguno de sus textos ahora que desde algunas instancias se pide revisar las canciones del pasado...

- No soy consciente de tener ninguna canción cuya letra cambiaría. Tengo pocas canciones que no me representen en el momento actual y que no soy capaz de hacer. Por ejemplo, 'Me tiran de las manos', del cuarto disco (1987), jamás la he hecho en directo y no necesito hacerla porque creo que tengo canciones más poderosas en álbumes posteriores. Tampoco tengo ninguna canción que deteste o tenga que revisar. A veces tardo seis años en sacar un disco, así que en un 90% de los casos, las canciones están ahí porque se lo han merecido y no puedo quejarme de que tal o cual tema no tenía que haberlo grabado. Le doy muchas vueltas hasta decidir cuáles son las canciones que se quedarán en un disco: hago una criba a degüello.