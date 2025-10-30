Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

El director del Certamen Coral de Tolosa, Luis Miguel Espinosa, junto al cartel de la presente edición. Iñigo Royo

Director del Certamen Coral de Tolosa

Luis Miguel Espinosa: «El futuro de la competición de coros depende cada vez más de las dificultades económicas»

Tras casi 40 años al frente del certamen que arranca este jueves en Tolosa, Espinosa se despide «con emoción y orgullo» del concurso «tan maravilloso»

Juanma Goñi Sagarzazu

Jueves, 30 de octubre 2025, 07:36

Cuando mira hacia atrás, dice sentir «orgullo» y «emoción» por haber tenido la oportunidad de dirigir un concurso coral «tan maravilloso» como el de Tolosa. ... Tras 39 años al frente de la organización, su director, Luis Miguel Espinosa, afronta la despedida en la 56 edición que comienza hoy jueves en el Leidor, a las 19.00 horas. Espinosa muestra su convencimiento de que la competición de este 2025 será «tan buena como la de los últimos años», pero advierte, una vez más, que «las dificultades económicas pueden alterar el futuro de la competición».

