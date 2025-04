Lugaritz acoge este viernes como inquilina a Maite Larburu

Renovarse o morir. Salir de la zona de confort. Grabar un disco muy personal. El periodismo musical está plagado de frases hechas, latiguillos, que sirven ... para llenar párrafos de crónicas o noticias, pero que, de vez en cuando, dan en el clavo. Es el caso de 'Maizter' ('Inquilino'), último álbum de Maite Larburu (Hernani, 1979), artista polifacética que ha dado un nuevo giro de tuerca a su propuesta modificando su forma de trabajar, apostando por incluir ruido de ambiente. Presentará el disco autoeditado este viernes en Lugaritz acompañada por Karlos Arancegui (batería) y Carlos Taroncher (clarinete). Todavía se pueden adquirir entradas tanto en la web de Donostia Kultura como en taquilla de Lugaritz por 12 euros. «Lo efímero del concierto nunca más se repite», añade Larburu como invitación para acudir.

Cartel. Maite Larburu.

Fecha y hora. Este viernes, a las 19.30 horas.

Lugar. Lugaritz K. E. (Donostia)

Entradas. 12 euros.

Especializada en música clásica antigua y con amplia experiencia como violín en orquestas de cámara, su paso por Amsterdam la animó a crear canciones. Primero en dúo (Neighbor) y después en solitario. Así llegaron 'Hezurren azpian' (2019) o 'Krak' (2021), primeras pistas que se han confirmado con 'Maizter'. Hay mucho de folk, mucho de su formación musical y, sobre todo, mucho de artesanía. No se cierran puertas a la experimentación, hay valentía de probar cosas nuevas y experimentar. Es lo que se nota en el disco, con canciones que a medida que avanza abren nuevas sendas y sorprenden al oyente.

Crear, una «necesidad»

La inclusión de ruido de ambiente responde a una necesidad, a una pulsión artística que le pedía el cuerpo. «El impulso creativo me lleva a hacerme preguntas y buscar respuestas». Así, grabadora en mano dejó el estudio para salir a la calle, al entorno en el que vivía, en busca de sonidos. Sin tener algo prediseñado en la cabeza, a dejarse sorprender. Y sin atender en demasía a tendencias. «Si piensas en si vendes o no vendes, a lo mejor no lo haces», razonaba en una entrevista concedida recientemente a este periódico. No todo lo registrado ha tenido cabida en el álbum, pero sí que la ha inspirado a la hora de crear los temas. Nueve letras son suyas y una de Harkaitz Cano.

Las diez canciones del disco son heterogéneas, aunque Larburu explicó que todas están inspiradas por «esa sensación de no poder habitar algo para siempre», vinculada con su forma de ver la música. «Soy una autora un poco peculiar», apuntaba. Se nota en su flexibilidad: formada en lo clásico y especializada en lo antiguo, pero con una clara faceta de cantautora y últimamente componiendo para películas y para podcasts.