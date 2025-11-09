Lucía Lacarra y la Euskadiko Orkestra protagonizan el concierto navideño de DV La tradicional cita, que contará también con la participación del Coro Easo, se celebrará el 18 de diciembre a beneficio de la Fundación Izan-Proyecto Hombre

l concierto solidario que DV organiza tradicionalmente por la Navidad contará con la actuación de la bailarina zumaiarra Lucía Lacarra y la participación de la Euskadiko Orkestra junto al Coro Easo. En esta ocasión, el recital sinfónico y coral que reúne en el auditorio del Kursaal a reconocidos músicos y cantantes se celebrará el jueves 18 de diciembre, en beneficio de la Fundación Izan-Proyecto Hombre.

En línea con el repertorio que habitualmente se interpreta en este Concierto de Navidad, la organización ha preparado una docena de piezas populares entre las que no faltarán las bandas sonoras en un par de homenajes a dos películas que celebran este año un especial aniversario: la inolvidable música que John Williams compuso para 'Tiburón', de cuyo estreno se cumple medio siglo, y la que firmó Alan Silvestri para 'Regreso al futuro', proyectada en los cines hace cuarenta años.

«Es como un concierto en el que se combinan varios estilos, así que tenemos desde estas dos bandas sonoras hasta Johan Strauss hijo, de cuyo nacimiento se cumplen 200 años. Siempre desde la perspectiva de programar música popular», señala Patrick Alfaya. Además, continúa el programador, habrá lugar para compositores procedentes del mundo de los vídeojuegos, como Christopher Tin y Ola Gjeilo, algo que ya hemos hecho en otras ediciones».

Doble ilusión de la bailarina

En cuanto a Lucía Lacarra, intervendrá con un fragmento del 'Verano' de Vivaldi reorquestado por Max Richter y en 'La tormenta de nieve' del ruso Georgy Sviridov, según la coreografía de Yuri Possokhov. El concierto contará en la parte instrumental con la Euskadiko Orkestra y en la vocal, con el Coro Easo, tanto la formación adulta como la infantil, que interviene también en el fragmento de 'Carmen' de Bizet que incluye el programa. Finalmente, incluirá obras de compositores vascos, en este caso, la composición 'Kantauri' de Joseba Beristain y un arreglo de Fernando Velázquez.

Quien también se muestra ya especialmente ilusionada con esta cita navideña es la propia Lucía Lacarra. «Por un lado, porque me da la oportunidad cada vez más rara que bailar mientras interpreta la música en directo una orquesta sinfónica. Con catorce años y en Munich, todos los días bailaba con la música de la orquesta y ahora la posibilidad es mucho menor. Cuando vamos de gira, llevamos la cinta y punto. De hacerlo con música enlatada a hacerlo en directo, va a ser muy emocionante. Y por otro -continúa-, porque me permitirá actuar en un concierto popular para un público no especializado en danza», un concepto este último contra el que la bailarina zumaiarra se 'rebela' porque «igual que no hace falta saber de fotografía o de iluminación para ir al cine y disfrutar de la película, no es necesario ser un experto en danza para asistir a un concierto que incluya algunas coreografías y apreciarlas. Intento inculcar siempre la idea de que la danza no hay que entenderla, sino vivirla y para eso hay que sacarla de ese contexto de espectáculo en un teatro, para que salpique a otro tipo de eventos», señala.

Desde la Fundación Izan-Proyecto Hombre, su directora de Programas, Izaskun Sasieta, celebra el «gran honor» que supone que «este gesto de DV, que tiene un valor enorme, no solo por el apoyo que supone, sino por el mensaje que transmite a toda la sociedad: que la solidaridad, la empatía y la confianza en las personas sufren cualquier tipo de adicción pueden transformar vidas». En este sentido, recuerda que «trabajamos cada día acompañando a personas que atraviesan momentos difíciles, ayudándolas a recuperar su autonomía, su autoestima y sus vínculos familiares y sociales». Resalta la directiva de la Fundación que «este reconocimiento nos anima a seguir adelante, reforzando nuestro compromiso con la rehabilitación y la integración social».

Intérpretes: Euskadiko Orkestra, sección adulta e infantil del Coro Easo y Lucía Lacarra.

Lugar: Auditorio Kursaal.

Fecha y hora: jueves 18 de diciembre, a las 20.00 horas.

Entradas: entre 25 y 36 euros, ya a la venta en las taquillas de Kursaal y su página web.

Organiza: El Diario Vasco.

Patrocinadores: Banco Sabadell, Giroa Veolia y Amenábar.

Donaciones y fila cero: Fundación Izan- Proyecto Hombre. A través de la pestaña habilitada durante la compra de entradas y en la Fila Cero en el número de cuenta: ES60 0081 5182 59 0001396545