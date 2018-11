'The Look of Love', el legado incombustible de Martin Fry El cantante y compositor inglés sigue en activo a sus 60 años tras triunfar con el grupo ABC en la década de los 80 ENRIQUE ECHAVARREN Jueves, 1 noviembre 2018, 19:48

Martin David Fry nació el 9 de marzo de 1958 en Stretford (Lancashire) y creció en la cercana Bramhall (Stockport) junto a su hermano menor Jamie. Con 20 años, mientras editaba un fanzine titulado Modern Drugs, conoció a los futuros miembros de la banda ABC Mark White y Stephen Singleton mientras les entrevistaba. White y Singleton estaban al frente una banda electrónica llamada Vice Versa y le invitaron a unirse a ellos para tocar los teclados. Con Fry en su lugar como cantante y compositor principal, Vice Versa cambió su nombre a ABC y cambió su sonido a un estilo pop contemporáneo que en ese momento les llevó a ser comparados con con bandas como Duran Duran, Spandau Ballet y Human League.

Con una carrera musical de tres décadas a sus espaldas, saltó a la fama en la década de 1980 con ABC tras publicar seis singles –'Tears Are Not Enough', 'Poison Arrow', 'The Look of Love', 'All of My Heart', 'That Was Then but This Is Now' y 'When Smokey Sings'– que entraron con muchísima fuerza en las listas Top 20 en el Reino Unido. Entre 1982 y 1991, ABC grabó seis álbumes de estudio –'The Lexicon of Love', 'Beauty Stab', 'How to Be a ... Zillionaire', 'Alphabet City', 'Up' y 'Abracadabra', además de 'Absolutely', un recopilatorio de grandes éxitos. ABC dejó de ser importante mientras Fry estaba siendo tratado de un linfoma de Hodgkin , un cáncer poco común.

La banda pasó por numerosos cambios, siendo Fry y Mark White los únicos que siguieron al pie del cañón. Porteriormente, White también renunció y Fray pasó a ser su único miembro oficial. ABC se disolvió en 1991, pero Fry resucitó su nombre en 1997 para el álbum 'Skyscraping', un homenaje a varios de sus héroes musicales, incluidos David Bowie, Roxy Music y Sex Pistols. La banda realizó numerosas giras y actuó en vivo en eventos como la Noche de los Proms en 2001, donde Fry fue apoyado por una orquesta de 72 instrumentos y 50 coros. En 2008, Fry lanzó un nuevo álbum de ABC titulado 'Traffic' y un año después 'The Lexicon of Love' junto a David Palmer, el batería original del grupo, en directo l baterista original David Palmer presentaron el álbum 'The Lexicon of Love' en vivo en el Royal Albert Hall de Londres.

El 19 de julio de 2012, Fry recibió un título honorífico de doctor en Música de la Universidad de Sheffield por su contribución a la música y cuatro años después, en abril de 2016, publicó un single con un vídeo 'Viva Love' como adelanto del álbum 'The Lexicon of Love II', que entró en la lista del Reino Unido en el número cinco, la posición más alta de la banda desde 1982 y la primera entrada en el Top 10 desde 1990.

Fry, casado con Julie durante más de tres décadas y padre de dos hijos, sigue en activo tras haber ejercido durante su carrera como cantante, compositor y productor. El próximo 16 de agosto dará un concierto en la localidad belga de Amougles con su joven banda.