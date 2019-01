Lisa Stansfield celebrará el 30 aniversario de su álbum 'Affection' en Donostia Lisa Stansfield La cantante británica actuará en el Victoria Eugenia el 11 de noviembre DV Miércoles, 23 enero 2019, 15:33

Lisa Stansfield celebrará el 30 aniversario del lanzamiento de su álbum debut en solitario, 'Affection', en Donostia. La cita será el 11 de noviembre en el Teatro Victoria Eugenia. Allí sonarán singles como 'All Around the World' (que se convirtió en un gran hit en todo el mundo), 'What Did I Do to You?', 'Live Together', 'You Can't Deny It' y 'This Is The Right Time', entre otros.

La cantante británica vendió más de cinco millones de copias en todo el mundo con su primer álbum. Recibió también múltiples galardones y reconocimientos, entre los que destacan, tres premios Brit, un Billboard Music, un World Music Award, y dos nominaciones a los Grammy.

Con esta nueva gira, Lisa Stansfield rememorará todas las canciones de 'Affection' además de otros grandes éxitos. «Me siento enormemente orgullosa de 'Affection'. Lo dije entonces y lo diré ahora. Tener una parte de ti misma flotando por ahí para que todos la disfruten y saber que muchas personas aún la disfrutan es un gran cumplido. La respuesta que ha tenido hasta el día de hoy todavía me inspira a seguir componiendo música y sacando emociones de mí misma y compartirla con otros. Sienta muy bien celebrarlo. La vida es un ciclo y la música es así. En este momento, en este clima actual, 'Affection' tiene todo el sentido», ha explicado la artista.

La entradas para el concierto ya están a la venta (28 euros).